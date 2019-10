Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago si giocherà Olimpia Milano-Fenerbahce, gara valida per la quarta giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Fenerbahce, presentazione del match

In queste prime tre giornate la squadra di Ettore Messina dopo aver perso all’esordio contro il Bayern Monaco è riuscita a vincere due incontri consecutivi, prima contro lo Zalgiris Kaunas (85-81) nel debutto casalingo e poi quello della scorsa settimana molto importante sul campo del Panathinaikos Atene per 78-79 grazie a due tiri liberi di Moraschini a otto secondi dalla fine. In classifica i lombardi sono nel gruppetto delle seconde a quattro punti dietro la capoliste Barcellona e Cska Mosca, uniche a punteggio pieno. In questo primo mese di stagione il problema dell’Olimpia è stato senza dubbio il campionato con tre sconfitte, di due in casa, sulle cinque gare disputate creando un pò di malumore tra i tifosi che con il neo coach Ettore Messina pensavano che l’inizio sarebbe stato decisamente migliore.

La gara di stasera sarà molto importante anche perchè la squadra turca allenata dall’esperto Zeljko Obradovic è una delle candidate alla vittoria della competizione e che vorrà riscattare il quarto posto finale della scorsa stagione che durante la stagione regolare l’aveva vista dominare con 25 vittorie e solo 5 sconfitte, ma una volta passati i quarti di finale contro lo Zalgiris Kaunas, si è sciolto alle Final Four perdendo piuttosto nettamente prima la semifinale contro i connazionali dell’Efes Pilsen e poi la finale per il terzo posto contro il Real Madrid.

Al contrario di Milano, il Fenerbahce ha cominciato molto bene il campionato con quattro vittorie in altrettante gare, ma in Eurolega ha perso già due incontri contro il Real Madrid e la Stella Rossa, entrambi in trasferta, mentre nell’ultimo match si è sbloccata battendo a domicilio gli spagnoli del Baskonia.

Sono sedici i precedenti tra le due formazioni che vedono i turchi in vantaggio per 11-5 e con una striscia aperta di dieci successi consecutivi, infatti l’ultima vittoria di Milano è datata 28 marzo 2014 (Top 16) con coach Luca Banchi in panchina.

Gli arbitri della gara saranno il greco Christos Christodoulou, lo sloveno Sasa Pukl e il serbo Uros Nikolic.

Olimpia Milano-Fenerbahce, diretta streaming

Il match valevole per la terza giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Fenerbahce con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile (dalle ore 20.30) in diretta solamente in streaming sul Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini, gli inviati a bordocampo saranno Giulia Cicchinè e Daniele Fantini.

Per chi non avrà la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.