Basket Eurolega, Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul: streaming Eurosport Player oggi 21 novembre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul si sfideranno per il match della decima giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul, presentazione del match

Quello odierno sarà un incontro tra prime in classifica visto che entrambe le squadre comandano con 14 punti (insieme al Barcellona) grazie alle vittorie e le sole due sconfitte, ma mentre per i turchi si poteva prevedere un percorso ottimale, le scarpette rosse sono grande sorpresa di questa prima parte di Eurolega dopo tante stagioni negative in campo europeo.

Gli uomini di Ettore Messina a questo punto dovranno cercare il più possibile rimanere nelle prime posizioni per poi lanciarsi nella volata finale, ricordando che ai playoff si qualificano le prime otto squadre della stagione regolare; nell’ultimo turno c’è stata l’ottima prestazione contro il Maccabi Tel Aviv battuti al Forum per 92-88 che ha permesso ai lombardi di staccare in classifica proprio gli israeliani che erano appaiati in classifica. Per quanto riguarda il campionato, il percorso fino ad ora è stato più tortuoso con cinque vittorie e quattro ko per un quarto posto a -8 dalla capolista imbattuta Virtus Bologna.

Queste le parole del coach Ettore Messina alla vigilia della gara: “Giochiamo contro la squadra vicecampione d’Europa consci che sarà una partita difficile, contro un gruppo che ha grande talento e notevole organizzazione di squadra. Noi abbiamo bisogno di raccogliere tutte le energie possibili dopo una serata bellissima ma anche estremamente dispendiosa e curare tutti i minimi dettagli per poter provare a vincere questa partita”.

La formazione del coach Ergin Ataman, vecchia conoscenza del campionato italiano avendo allenato Siena due stagioni (2001-02 e 2002-03) vincendo la Coppa Saporta e con ottimo terzo posto in Eurolega, nel turno di martedì ha ottenuto un bel successo in trasferta contro l’ASVEL Villeurbanne per 90-84 ha confermato semmai ce ne fosse bisogno che anche per questa stagione chi vorrà vincere la competizione dovrà fare i conti con la squadra di Istanbul, ricordando che nella stagione scorsa perse solamente nell’atto finale contro il CSKA Mosca. Ottimo rendimento che nel campionato nazionale con il primo posto insieme a Fenerbahce e Pinar Karsiyaka grazie alle sette vittorie in otto giornate.

Nella passata stagione nel match giocato ad Assago l’Olimpia Milano vinse di misura per 81-80 grazie ad un tripla sulla sirena di Mike James all’ultimo secondo. In realtà l’ultimo confronto si è giocato lo scorso 7 settembre nella finale del torneo estivo di Lucca con vittoria sempre dei milanesi, questa volta per 87-75.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, l’ucraino Borys Rzhyk e lo sloveno Milan Nedovic.

Olimpia Milano- Anadolu Efes Istanbul, diretta streaming

Il match valevole per la decima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile dalle ore 20.30 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.