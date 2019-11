Olimpia Milano-Baskonia: dove vedere in tv e streaming match Eurolega oggi 7 novembre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum, scenderanno sul parquet Olimpia Milano-Baskonia in un match valido per la settima giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, presentazione del match

La squadra di Ettore Messina attualmente è al primo posto in classifica insieme al CSKA Mosca e al Barcellona con dieci punti frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta, per giunta subita all’esordio sul campo del Bayern Monaco ma dopo quel brutto ko i lombardi hanno inanellato cinque vittorie consecutive che l’hanno rilanciata alla grande, soprattutto dopo aver sconfitto i blaugrana venerdì scorso davanti al proprio pubblico per 83-70, vittoria che ha dato grande slancio anche per il campionato dove domenica c’è stata la netta affermazione nel derby contro Varese per 93-69 che ha rilanciato le quotazioni anche per quanto riguarda la Serie A.

Queste le parole del coach dell’Olimpia alla vigilia dell’incontro contro gli spagnoli: “Affrontiamo una squadra che è reduce da una vittoria importante contro il Bayern Monaco, una squadra fisica che ha un giocatore come Toko Shengelia che è stato due volte MVP della settimana. Le qualità principali di Vitoria sono la difesa aggressiva e il ritmo, inoltre è una squadra temibile nel tiro da tre. Per noi si tratta di una partita complessa, anche perché affrontiamo un’avversaria diretta nell’ottica di inseguire un posto nei playoff“.

Il Baskonia viene dalla vittoria casalinga di settimana scorsa ottenuta contro il Bayern Monaco per 93-60 e in classifica si trova al settimo posto con sei punti insieme ad altre cinque squadre e dunque in una situazione ancora tutta in divenire; la squadra allenata dal croato Velimir Perasovic è da prendere con le molle visto che in questo momento è la migliore delle diciotto per quanto riguarda i rimbalzi totali, rimbalzi d’attacco, stoppate, nei punti (l’unica sotto i 70 punti) e oltretutto ha la stella della squadra, ovvero il georgiano Toko Shengelia (18.3 a gara e sempre in doppia cifra), primo nella valutazione generale e che nella scorsa settimana è stato nominato MVP di giornata. Ci vorrà un’Olimpia al 100% per avere la meglio sulla squadra basca che però va detto che nella Liga si trova all’ottavo posto in coabitazione con altre sei squadre con sei punti in sette incontri, e dunque una partenza un pò deludente.

I precedenti tra le due squadre in terra milanese sono otto e vedono i padroni di casa in vantaggio per 6-2 i primi due match vinti dagli spagnoli e gli ultimi sei dall’Olimpia che nella scorsa stagione ebbe la meglio per 93-90 con 22 punti di Vlado Micov.

La terna arbitrale dell’incontro sarà formata dal tedesco Robert Lottermoser, dallo sloveno Matej Boltauzer e dal francese Hugues Thepenier.

Olimpia Milano-Baskonia, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match valido per la settima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Baskonia con palla a due alle ore 20.45, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI OLIMPIA MILANO-BASKONIA, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra italiana e quella basca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.