ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano: dove vedere match Eurolega oggi 13 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 all’Arena Astroballe si giocherà il match tra ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, valevole per la tredicesima giornata della regular season di Eurolega.

ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, presentazione del match

Sarà un incontro molto importante tra le due squadre che avevano iniziato molto bene la competizione europea ma che nell’ultimo periodo sono calate sensibilmente con molte sconfitte: i padroni di casa, che sono la squadra più titolata di Francia con 19 titoli nazionali, avevano vinto cinque delle prime otto match, ma nelle ultime quattro hanno subito altrettanti ko che l’hanno fatta scivolare al nono posto (10 punti) con altre quattro squadre e a -2 dalla zona playoff che attualmente vede il Khimki Mosca con 12 punti. La scorsa settimana c’è stata la sconfitta sul campo dello Zenit San Pietroburgo per 75-70, ma in compenso la formazione del coach montenegrino Zvezdan Mitrovic nel campionato francese sta andando a gonfie vele con tredici vittorie su tredici e primo posto con sei punti di vantaggio sul terzetto composto Monaco (un partita in meno), Digione e Levallois Metropolitans.

Nel team transalpino sono presenti due giocatori che hanno calcato i parquet italiani come Jordan Taylor (Virtus Roma) e David Lighty (Cantù, Cremona, Trento e Sassari), mentre il giocatore più interessante per talento è sicuramente Theo Maledon probabile scelta nel prossimo Draft Nba; particolare attenzione dovrà essere portata per il centro Tonye Jekiri, secondo miglior rimbalzista dell’Eurolega (8.92 rimbalzi a gara); pesante sarà certamente l’assenza per infortunio dell’altro centro Adreian Pyane per un’infiammazione al piede.

L’Olimpia Milano di Ettore Messina dopo un inizio molto positivo con sei successi nelle prime sette gare, nelle ultime cinque ha subito quattro ko e dalla prima posizione è scesa fino alla settima con 14 punti, anche se il terzetto delle quarte formato da Maccabi Tel Aviv, CSKA Mosca e Panathinaikos dista solamente due punti; sarebbe molto importante vincere il match di questa sera, perchè un’altra sconfitta sarebbe molto pericolosa in ottica qualificazione playoff (andranno le prime otto); nello scorso turno c’è stata la brutta sconfitta casalinga contro la Stella Rossa per 77-67 con percentuali molto basse che sono state la chiave negativa del match. Purtroppo per stasera si registra l’assenza molto pesanti di Nemanja Nedovic, mentre sono partiti gli acciaccati Arturas Gudaitis e Vladimir Micov che avranno eventualmente un minutaggio limitato; i milanesi dovranno confermare l’ottima percentuale nel tiro da tre punti (40,83%) se vorranno avere più possibilità di vittoria che sarebbe fondamentale per il tour de force dei prossimi giorni che vedrà Luis Scola e compagni giocare domenica a Venezia in campionato, martedì a Madrid contro il Real, giovedì in casa contro il Valencia per il doppio turno di Eurolega e per finire domenica sempre al Mediolanum Forum contro Trento. Dunque cinque gare in dieci giorni che diranno molto sul futuro delle scarpette rosse.

In Eurolega non ci sono precedenti tra le due squadra, mentre nella stagione 1997-98 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano si incontrano nei quarti di Eurocup (vinta dallo Zalgiris Kaunas), con quest’ultima che vinse in Francia per 67-58 per poi perdere in casa 70-62 ma qualificandosi anche se per un soffio.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Emilio Perez, il polacco Tomasz Trawicki e il serbo Uros Nikolic.

ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per l’undicesima giornata di Eurolega tra Olympiakos-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45 sarà visibile dalle ore 20.30 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.