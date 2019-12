Olimpia Milano-Stella Rossa: dove vedere in tv e streaming Eurolega oggi 5 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Stella Rossa si affronteranno nella dodicesima giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Stella Rossa, presentazione del match

La squadra di coach Ettore Messina dopo un ottimo inizio, nelle ultime quattro gare ha ottenuto solamente una vittoria facendola scendere dal primo al quarto posto (insieme a Maccabi Te Aviv, CSKA Mosca e Panathinaikos) della classifica con 14 punti frutto di sette vittorie e quattro sconfitte; la squadra serba che dieci giorni fa ha cambiato allenatore dopo l’esonero di Andrija Gravrilovic e l’ingaggio di Dragan Sakota, che ha guidato l’AEK Atene nella stagione 2017/18 alla vittoria del campionato greco e della Basketball Champions League; il suo esordio europeo è stato positivo con il successo la scorsa settimana contro il Valencia per 76-73 grazie ad una tripla di Lorenzo Brown sul filo di sirena; i punti in classifica i punti ottenuti sono otto a quattro punti dall’ottava piazza che vale la qualificazione ai play off.

Purtroppo l’Olimpia dovrà fare a meno di una delle sue stelle, ovvero Vlado Micov che starà fuori circa due settimane a causa dello stiramento del legamento della pianta del piede destro occorsogli nella partita contro Reggio Emilia. Con la sua assenza Sergio Rodriguez dovrà prendere per mano la squadra e guidare la squadra alla vittoria che sarebbe fondamentale per ripartire dopo i due ko di fila; molto importante sarà anche l’apporto dell’esperto argentino Luis Scola che in questo tipo di gare può essere fondamentale.

La formazione milanese dovrà fare attenzione soprattutto a Lorenzo Brown e Bylly Baron i migliori marcatori della loro squadra; mentre il punto debole è l’attacco dove con 784 punti attualmente è il penultimo di tutta l’Eurolega davanti solamente ai francesi dell’ASVEL Villeurbanne (768), ma in compenso la difesa è addirittura la migliore di tutti con 811 punti subiti e la seconda sul tiro da tre (32.3%), grazie sopratutto Charles Jenkins e Branko Lazic.

Queste le parole del coach Ettore Messina alla vigilia della gara: “La Stella Rossa ha da poco cambiato allenatore affidandosi ad uno dei tecnici più carismatici del basket europeo, Dragan Sakota. Sicuramente, giocherà una partita disciplinata e intensa sul piano fisico. La difesa sul pick and roll e il gioco interno dei loro pivot dovranno essere motivo di grande attenzione, oltre alla necessità di tenere il ritmo alto mantenendo la nostra fluidità in attacco”.

In questo secolo sono solo quattro i precedenti tra le due squadre vinti tutti dalla squadra serba che qui al Mediolanum Forum ha giocato per l’ultima volta il 29 dicembre 2017 uscendo vittoriosa per 91-88. Mentre nel bilancio all time le scarpette rosse sono avanti per otto successi contro cinque e dove il primo fu nel lontano 1972 in finale dell’allora Coppa delle Coppe (74-70) disputata a Salonicco.

Gli arbitri della gara saranno il tedesco Robert Lottermoser, lo spagnolo Sergio Silva e il polacco Marcin Kowalski.

Olimpia Milano-Stella Rossa, diretta tv e streaming

Il match valido per la dodicesima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Stella Rossa con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra italiana e quella serba sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.