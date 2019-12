Olimpia Milano-Valencia: dove vedere match Eurolega oggi 19 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Valencia si sfideranno per il match della 15.a giornata della regular season di Eurolega.



Olimpia Milano-Valencia, presentazione del match

La squadra di Ettore Messina ha avuto un inizio europeo strepitoso con sette vittorie nelle prime nove giornate, ma nelle ultime cinque ci sono state altrettante sconfitte che non gli hanno permesso di spiccare il volo e ora la classificati dice settimo posto con 14 punti insieme al Khimki Mosca e dunque al limite della zona playoff alla quale parteciperanno le prime otto della regular season. Nel turno infrasettimanale giocato martedì i lombardi hanno perso sul campo del Real Madrid per 76-67 e oggi potrà non sbagliare perchè un altro ko oltre all’aggancio in classifica del Valencia, ridurrebbe le possibilità di post season. In campionato invece il periodo è stato positivo con quattro vittorie consecutive che valgono attualmente il secondo posto (con il turno di riposo ancora da fare) insieme alla Dinamo Sassari con 18 punti , a -4 dalla capolista Virtus Bologna.

Il Valencia di coach Jaume Ponsarnau vincitore della scorsa Eurocup, aveva iniziato l’Eurolega con cinque sconfitte consecutive che sembrava far presagire il peggio, ma nelle successive nove, si sono registrate sei vittorie che hanno risollevato la classifica che ora la vede solamente -2 dalla zona playoff insieme a Baskonia, Bayern Monaco, Olympiakos e ASVEL Villerbaunne. Nell’ultimo match europeo schiacciante vittoria casalinga per 105-77 contro il Baskonia, e bel successo anche in campionato (quinto posto attuale con 14 punti insieme ad altre sei squadre) domenica scorsa per 79-63 contro l’Estudiantes fanalino di coda della Liga.

Nella formazione valenciana sono presenti tre giocatori che hanno militato nella Serie A italiana: Aaron Doornekamp (Caserta 2009-2012), Sam Van Rossom (Pesaro 2008-2010) e Brock Motum (2013-2014 Virtus Bologna).

Sono quattro i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono il bilancio in parità (2-2), ma curiosamente tutte le vittorie sono avvenute in trasferta; gli arbitri del match saranno l’ucraino Borys Ryzhyk, il lettone Olegs Latisevs e il montenegrino Milos Koljensic.

Olimpia Milano-Valencia, diretta streaming

Il match valevole per la 15.a giornata della regular season Eurolega tra Olimpia Milano-Valencia con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile dalle ore 20.30 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La telecronaca della gara sarà a cura di Niccolò Trigari e Hugo Sconochini.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano sarà possibile seguire in diretta gli aggiornamenti minuto per minuto.