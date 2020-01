Fenerbahce-Olimpia Milano: diretta streaming, dove vedere Eurolega oggi 24 gennaio

Oggi alle ore 18.45 all’Ulker Arena di Istanbul si disputerà Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la 21.a giornata (quarta del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

Fenerbahce-Olimpia Milano, presentazione del match

Quello odierno sarà un incontro molto delicato ma allo stesso tempo fondamentale per gli uomini di Ettore Messina che dopo la doppia sconfitta esterna della scorsa settimana contro Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv si trova al settimo posto 20 punti insieme al Valencia, ma dietro molto squadre stanno venendo avanti mettendo a serio rischio la qualificazione playoff e una di queste è proprio il Fenerbahce di coach Zeljko Obradovic che vincendo tre delle ultime quattro gare si è rimessa parzialmente in corsa a – 4 dall’Olimpia, soprattutto grazie ad un ottima difesa che dopo aver subito una media di 80,7 punti a partita, in questo girone di ritorno è scesa a 69,7.

Dal canto loro la formazione lombarda è la peggiore nel tiro da due con il 46,6% e questa sera se vorrà uscire vincente da Istanbul dovrà sicuramente tirare con buone percentuali ricordando tra l’altro che le scarpette rosse non vincono in trasferta in campo europeo dallo scorso 29 ottobre (81-78 contro l’Alba Berlino). Scola e compagni dovranno essere bravi a sfruttare la debolezza a rimbalzo dei loro avversari che concedono 11.3 rimbalzi offensivi di media, mentre l’Olimpia è una delle squadre migliori nei rimbalzi difensivi (25,3)

Nando De Colo (18,8 punti a match) è il capocannoniere dei padroni di casa, seguito da Derrick Williams (11.8) e Kostas Sloukas (11.3), mentre per i milanesi troviamo Sergio Rodriguez (13.2), Vladimir Micov (11.5) e Keifer Sykes (10.5). Nel match di andata giocato a Milano il 25 ottobre, l’Olimpia ha avuto la meglio vincendo 87-74 con 22 punti di Rodriguez e 17 di Gudaitis, mentre per i turchi ci sono stati i 14 punti di Vesely e Lauvergne; i precedenti complessivi sono 17 con i padroni di casa in vantaggio per 11-6.

Gli arbitri del match saranno il greco Christos Christodoulou, lo spagnolo Carlos Peruga e lo sloveno Saso Petek.

Queste le parole del coach Ettore Messina alla vigilia della gara di Istanbul: “Giochiamo contro una squadra il cui valore non è rispecchiato dalla classifica, per tutta una serie di infortuni che hanno colpito il Fenerbahce nella prima parte della stagione. Troveremo una squadra arrabbiata per la sconfitta subita contro il Barcellona, molto fisica e molto aggressiva mentalmente, soprattutto perché giocherà in casa. Pazienza, buone percentuali di tiro e difesa per 40 minuti saranno fondamentali, come sempre quando si gioca in trasferta. Apparentemente si tratta di un’altra gara proibitiva, che cercheremo di giocare in modo competitivo fino alla fine come è stato anche a Tel Aviv”.

Fenerbahce-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la 21.a giornata della regular season di Eurolega tra Fenerbahce–Olimpia Milano- con palla a due alle ore 18.45, sarà visibile dalle ore 18.30 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.