Questa sera alle ore 21.15 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Bayern Monaco si affronteranno per la 22.a giornata (5.a del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

SEGUI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Olimpia Milano-Bayern Monaco, presentazione del match

I meneghini dopo le tre sconfitte consecutive maturate in trasferta contro Anadolu Efes, Maccabi e Fenerbahce, torna davanti al proprio pubblico per cercare di tornare alla vittoria che sarebbe fondamentale per il raggiungimento della zona playoff che vede ora gli uomini di Ettore Messina al settimo posto con 20 punti (10 vittorie e 11 ko) in coabitazione con il Valencia, ma a -2 si trova il terzetto di squadre formato da Khimki Mosca, Fenerbahce e Stella Rossa pronte ad approfittare di eventuali passi falsi per rientrare in gioco per i primi otto posti.

Queste le brevi parole del tecnico siciliano alla vigilia del match: “E’ una partita molto importante che giochiamo contro una squadra che è molto fisica e difende bene a metà campo quindi sarà fondamentale procurarsi dei canestri in transizione, contro Greg Monroe e gli altri lunghi del Bayern sarà decisiva anche la lotta a rimbalzo dove sarà vitale reggere il confronto”.

Dunque questa sera vietato sbagliare anche perchè la formazione bavarese si trova all’ultimo posto della classifica con solo 14 punti e sembra essere ormai tagliata fuori per la qualificazione alla post season; la formazione bavarese che da tre settimane ha un nuovo coach, ovvero Oliver Kostic che ha preso il posto dell’esonerato Dejan Radonjic, aveva iniziato l’Eurolega con due vittorie nelle prime due uscite casalinghe e la prima proprio contro le scarpette rosse all’esordio europeo per 78-64 che lasciava presagire un buon percorso, invece nelle restanti 19 giornate si sono registrate solamente cinque successi che hanno fatto sprofondare la situazione, anche se la scorsa settimana c’è stato un sussulto con la vittoria a sorpresa contro il Maccabi per 80-68 dopo sei sconfitte consecutive.

Molto interessante ma allo stesso importante il duello tra Vladimir Micov e Vladimir Lucic giocatori fondamentali per le proprie squadre con il primo che ha una media di 11 punti, 3,1 rimbalzi e 2,1 assist a gara, mentre il secondo 11,8 punti, 4,1 rimbalzi e 1,6 assist.

I precedenti complessivi in Europa tra le due formazioni sono cinque con gli ospiti in vantaggio per 3-2; gli arbitri del match saranno lo sloveno Matej Boltauzer, il lettone Olegs Latisevs e il turco Sinan Isguder.

Olimpia Milano-Bayern Monaco, diretta tv e streaming

Il match valido per la 22.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Bayern Monaco con palla a due alle ore 21.15, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player ((sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 21.05.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra la squadra italiana e quella greca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.