Olimpia Milano-Panathinaikos: dove vedere in tv e streaming Eurolega oggi 9 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Panathinaikos si affronteranno nella 18.a giornata (1.a del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Panathinaikos, presentazione del match

Comincia il girone di ritorno e per gli uomini di coach Ettore Messina ci sarà subito un match casalingo da non sbagliare, visto che l’avversario odierno è il Panathinaikos che in classifica si trova al sesto posto con 20 punti con i lombardi settimi a 18 e dunque una vittoria odierna significherebbe aggancio. Non sarà affatto facile visto che la formazione greca nel turno precedente è riuscito ad espugnare il difficilissimo campo del CSKA Mosca per 106-102 dopo un tempo supplementare, mentre l’Olimpia ha faticato parecchio per battere (73-72 il finale) i russi dello Zenit fanalino di coda con solo 8 punti. Il vantaggio sulla nona è solamente di due punti visto che a 16 punti si trovano ben quattro squadre (ASVEL Villerbaunne, Khimki Mosca, Stella Rossa e Valencia e un’eventuale sconfitta sarebbe molto pesante in chiave playoff e anche in vista della prossima settimana quando i lombardi faranno visita all’Anadolu Efes capolista dell’Eurolega con ben 28 punti.

Sicuramente una delle chiavi del match sarà il duello tra Vladimir Micov (media di 12 e 3,2 rimbalzi in 27 minuti a gara) e Ioannis Papapetrou (11,4 punti e 3,6 rimbalzi in 29 minuti a match), ma Milano dovrà fare attenzione anche ad altri due giocatori fondamentali per coach Rick Pitino, ovvero Kostas Mitoglou e Nick Calathes.

Il match di andata giocato ad Atene lo scorso 17 ottobre aveva visto la vittoria delle scarpette rosse per 79-78 con 18 punti di Vladimir Micov e 16 di Michael Roll, per i greci 23 di Nick Calathes.

Per quanto riguarda i rispettivi campionati nazionali, l’Olimpia domenica ha perso a sorpresa il derby casalingo contro Cantù per 89-83 terminando il girone d’andata al quarto posto con 20 punti (dieci successi e sei ko), mentre il Panathinaikos si trova al primo posto con 24 punti (dodici vittorie e due sconfitte) alla prima giornata di ritorno anche se domenica ha perso il derby sul campo dell’AEK Atene per 100-97.

I precedenti in terra lombarda sono nove e vede gli ospiti avanti per 6-3: nella passata stagione vittoria ateniese per 95-83 (match disputato a Desio) con 27 punti e 14 assist di Nick Calathes.

Gli arbitri del match saranno il tedesco Robert Lottermoser, lo spagnolo Emilio Perez e il croato Uros Nikolic.

Olimpia Milano-Panathinaikos, diretta tv e streaming

Il match valido per la dodicesima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Panathinaikos con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player ((sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS, MATCH EUROLEGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra italiana e quella greca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.