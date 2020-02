Olimpia Milano-Khimki Mosca: diretta tv e streaming, dove vedere Eurolega oggi 20 febbraio

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Khimki Mosca si affronteranno per la 25.a giornata (8.a del girone di ritorno) della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Khimki Mosca, presentazione del match

Quella odierna sarà una gara importantissima in chiave playoff (si qualificano le prime otto) visto che la formazione di Ettore Messina si trova all’ottavo posto con il Fenerbache a 22 punti (11 vittorie e 13 sconfitte) mentre la squadra moscovita si trova a -2 e dunque con possibilità ancora di rientrare visto che dopo il turno di questa settimana, mancheranno ancora nove giornate alla fine della regular season.

Ricordiamo che l’Olimpia in queste ultime dieci giornate giocheranno solamente con due top team, ovvero Real Madrid e CSKA Mosca mentre le restanti gara sono tutti scontri diretti da non sbagliare partendo da stasera dopo un ultimo periodo europeo totalmente negativo con cinque sconfitte nelle ultime sei partite che hanno complicato l’obiettivo playoff che alla fine del girone d’andata sembrava alla portata dei biancorossi, anche in campo Nazionale la scorsa settimana c’è stata la brutta sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro la Reyer Venezia che ha fatto storcere la bocca a parecchi tifosi che si sono visti sfuggire il primo obiettivo stagionale.

Il Khimki allenato dall’ex cestista lituano Rimas Kurtinaitis, nell’ultimo turno di Eurolega ha sconfitto in casa la Stella Rossa Belgrado, accorciando così sull’ottavo posto e sicuramente giocherà con il coltello tra i denti nonostante alcune defezioni. Pochi giorni fa ha messo sotto contratto il centro statunitense Thomas Robinson, ex prima scelta NBA che era nel roster già due anni fa (solo otto presenze) e che aveva iniziato la stagione in Cina.

Gli uomini di Ettore Messina dovranno fare particolare attenzione ad Alexey Shved e Jonas Jerebko, i due giocatori più pericolosi tra i loro avversari che sta dominando il campionato russo con 17 successi su 18 incontri.

Nel match d’andata giocato a Mosca lo scorso 14 novembre, il Khimki vinse per 87-79 con i lombardi che interruppero la striscia di successi consecutivi che era arrivata a sei dopo il ko all’esordio sul campo del Bayern Monaco.

Gli arbitri della gara saranno il tedesco Robert Lottermoser, lo spagnolo Miguel Angel Perez e lo sloveno Mario Majkic.

Olimpia Milano-Khimki Mosca, diretta tv e streaming

Il match valevole per la 25.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Khimki Mosca con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player ((sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra la squadra italiana e quella greca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.