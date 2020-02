Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano: dove vedere Eurolega oggi 28 febbraio

Oggi 28 febbraio alle ore 19 (le 20 locali) alla Zalgirio Arena, Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano si sfideranno nel match valevole per la 26.a giornata della regular season di Eurolega.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, presentazione del match

Quella odierna per la formazione di Ettore Messina è una sorta di ultima spiaggia per arrivare in zona playoff visto che nelle ultime sette giornate, sono state sei le sconfitte con il solo successo casalingo tra l’altro rocambolesco contro i tedeschi del Bayern Monaco. In questo momento la classifica vede l’Olimpia all’ottavo posto a 22 punti insieme a Khimki Mosca, Olympiakos e Fenerbahce ma in virtù della classifica avulsa si trova dietro a tutte e tre le squadre. In questa stagione europea le scarpette rosse hanno vinto solamente contro il Panathinaikos per 79-78 e l’Alba Berlino per 81-78, per il resto solo ko.

Per la gara di oggi coach Messina dovrà fare a meno dell’ex Zalgiris Arturas Gudaitis che ha accusato una sindrome gastrointestinale ed è rimasto a casa al pari di Christian Burns per un’infiammazione al ginocchio sinistro, mentre molto importante sarà il ritorno in campo di Nemanja Nedovic che in questi ultimi giorni si è allenato regolarmente e dunque a disposizione.

I padroni di casa del tecnico Sarunas Jasikevicius si trova a 20 punti e ancora in gioco per la qualificazione, ma ovviamente oggi dovrà cercare di sfruttare il fattore campo (sono quattro le vittorie consecutive in casa) dove alla Zalgirio Arena saranno presenti quindicimila tifosi; nell’ultimo turno c’è stato il bel successo in trasferta sul campo degli spagnoli Baskonia per 74-60 che ha mostrato come la squadra lituana sia in ottima forma, confermato anche dalla vittoria nella Coppa Nazionale battendo in finale il Lietuvos Rytas per 80-60 meno di due settimane fa.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 11 ottobre, l’Olimpia vinse per 85-81 grazie soprattutto ai 17 punti di Sergio Rodriguez e 14 di Jeff Brooks. I precedenti complessivi in campo europeo sono 16 con i lituani avanti per 9-7.

Gli arbitri del match saranno lo spagnolo Daniel Hierrezuelo, il ceco Robert Vyklicky e il britannico Eduard Udyanskyy.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la 26.a giornata della regular season di Eurolega tra Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano con palla a due alle ore 19, sarà visibile dalle ore 18.45 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.