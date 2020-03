Valencia-Olimpia Milano: dove vedere Eurolega oggi 5 marzo

Questa sera alle ore 21 al Palazzo dello Sport La “Fonteta” Valencia-Olimpia Milano si sfideranno nel match valevole per la 28.a giornata della regular season di Eurolega. Ricordiamo che la gara sarà giocata senza i tifosi milanese che hanno avuto il divieto di assistere alla trasferta per il problema Coronavirus.

Valencia-Olimpia Milano, presentazione del match

Gara molto importante in chiave playoff per le due squadre con la formazione spagnola che si trova all’ottavo posto (ultimo utile per la qualificazione alla post season) insieme a Khimki Mosca, Olympiakos e Zalgiris Kaunas mentre i lombardi sono invece a -2 però con otto sconfitte nelle ultime nove gare che rischiano per l’ennesima stagione di far terminare l’Eurolega alla fine della regular season nonostante un ottimo inizio.

I padroni di casa del coach Jaume Ponsarnau vengono da un periodo negativo con tre ko consecutivi di cui due casalinghi contro Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce e uno esterno sul campo dell’ASVEL Villerbaunne che hanno complicato parecchio la situazione, anche nella semifinale della Coppa del Re si è registrato la brutta sconfitta contro il Real Madrid (91-68), mentre in campionato il Valencia si trova al sesto posto con 24 punti in 22 incontri. Il centro/ala grande montenegrino Bojan Dubljevic è senza dubbio il giocatore di maggior spicco degli spagnoli con i suoi 14 punti, 6,6 rimbalzi e 1,5 assist a gara e coach Ettore Messina dovrà essere bravo ad impostare una difesa che lo contenga il più possibile.

L’Olimpia che in campo europeo ha perso le ultime dieci trasferte (ultima vittoria a Berlino contro l’Alba lo scorso 29 ottobre) praticamente è obbligata a vincere se non vuole dire addio anticipatamente all’ottavo posto che era l’obiettivo d’inizio anno e dopo le cinque vittorie nelle prime sei giornate nessun tifoso poteva pensare che ad inizio marzo la situazione fosse questa senza considerare l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano della Reyer Venezia e il terzo posto in coabitazione con Brescia e a -8 dalla capolista Virtus Bologna (con un gara in meno). Fuori causa ancora il lungodegente Christian Burns ma anche Kaleb Tarczewski che nella gara di martedì contro il Real Madrid è uscito anzitempo per un problema alla caviglia.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 19 a dicembre ad Assago l’Olimpia ha avuto la meglio con il punteggio di 78-71; i precedenti complessivi tra le due squadre sono cinque con le scarpette rosse in vantaggio per 3-2.

Gli arbitri della gara saranno l’ucraino Boris Rhyzhyk, il croato Damir Javor e il turco Emil Mogulkoc.

Valencia-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la 28.a giornata della regular season di Eurolega tra Valencia-Olimpia Milano con palla a due alle ore 21, sarà visibile dalle ore 20.45 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.