Nba Christmas Day, il palinsesto di Sky: saranno cinque i match in diretta

Il giorno di Natale il campionato Nba come ogni anno non si ferma mai e anche in questa stagione ci sarà un grande menù per tutti gli appassionati che potranno vedere ben cinque incontri in diretta con più di dodici ore consecutive di grande basket, con una grande novità rappresentata dal canale in chiaro Cielo (canale 156 del decoder Sky e 26 del digitale terrestre) che trasmetterà due partite in chiaro per chi non avrà la possibilità di seguirle sul canale satellitare di Murdoch.

Si comincerà alle ore 18 tra due delle favorite della Eastern Conference, ovvero Boston Celtics-Toronto Raptors che attualmente sono seconda e quarta ad Est; la franchigia canadese che deve ancora fare a meno di Siakam e M. Gasol proverà a fare il colpaccio al T.D. Garden contro una squadra in ottima forma e che potrà contare sul suo pubblico sempre molto caldo. Per i Celtics sarà la 33esima apparizione il giorno di Natale con un record però negativo (14 vittorie-18 sconfitte), i Raptors mancavano nel Christmas Day addirittura dal 2001 (prima e unica apparizione) quando persero contro i New York Knicks.

Alle ore 20.30 altro grande match sempre di Eastern Conference tra Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers dove ci sarà i l grande duello tra Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid che promette spettacolo; i padroni di casa primi nella Conference quest’anno sono i favoriti principali per vincere il titolo e fino a questo momento non hanno deluso chi puntava su di loro; gli ospiti sono leggermente attardati ma la stagione è ancora lunga è c’è tutto il tempo per recuperare. Per i cervi questa sarà la sesta presenza natalizia (3 vittorie-2 sconfitte lo score) mentre per i Sixers 31 presenze con 17 successi e 14 ko.

Alle ore 23 scenderanno in campo Houston Rockets-Golden State Warriors che all’inizio di stagione era pronosticata come big match ma che invece data la stagione altamente negativa dei californiani non sarà così; una miriade di infortuni hanno costretto il coach Steve Kerr a un campionato di transizione testimoniato dall’ultimissimo post ad Ovest dopo le cinque finali consecutive, ventotto le apparizioni a Natale con un parziale di 12 vittorie e 16 sconfitte; i texani con il solito James Harden sugli scudi si trovano al quarto posto e sulla carta la vittoria non dovrebbe sfuggirgli di mano in questa dodicesima presenza nel Christmas Day (6-5 il computo totale).

Alle 2 di mattina ecco il piatto forte della giornata con il derby di Los Angeles tra Clippers-Lakers che si trovano rispettivamente al secondo e primo posto della Western Conference, dimostrando almeno fino ad ora di essere tra le due favorite per la finale nella costa occidentale. Match dal pronostico incerto e sicuramente da non perdere anche se l’ora non aiuterà certamente; i gialloviola sono la squadra con più partite giocate il 25 dicembre, ben 45 con 23 successi e 22 ko, mentre i rossoblu hanno 14 apparizioni.

Alle 4.30 si finirà con il match probabilmente meno nobile, ovvero quello tra New Orleans Pelicans-Denver Nuggets, con quest’ultimi alla quinta presenza natalizia (1-4 il record) e grandi protagonisti di questo inizio di stagione con il terzo posto ad Ovest nonostante un mercato estivo non di altissimo livello, ma con un Nikola Jovic in grande spolvero; la franchigia della Louisiana (al terzo gettone a Natale) si trovano al penultimo posto solamente con sette vittorie ma soprattutto nove ko negli ultimi dieci incontri.

Nba Christmas Day, la programmazione Sky

Boston Celtics-Toronto Raptors ore 18.00 (Sky Sport Uno 201 e Sky Sport NBA 206)

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers ore 20.30 (Cielo 156, Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

Houston Rockets-Golden State Warriors ore 23.00 (Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers ore 02.00 (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets ore 04.30 (Sky Sport Uno e Sky Sport NBA)