LeBron James protagonista su #SkySportYou: Vota la gara. In questo momento particolare per l’emergenza Coronavirus, televisioni e social sportivi cercano di intrattenere il più possibile la gente regalando, anche solo per qualche minuto, un sorriso.



LeBron James protagonista su Sky, vota la gara preferita

Il basket è quello sport che non può piacere a tutti, ma che regala come il calcio tantissime emozioni, indipendentemente da quale squadra noi sosteniamo e tifiamo. In America il campionato NBA è il più seguito e Sky ha deciso di premiare un giocatore simbolo. Visto che in questa stagione il campione americano ha regalato tantissime emozioni, ecco la proposta di Sky Sport per domani sera.

C’è tempo fino a questa sera alle ore 20 per votare una delle tre gare scelte da Sky Sport per celebrare il campione di basket americano. Ecco il comunicato: “Quattro le partite tra le quali decidere, una sola da poter rivedere in prima serata su Sky Sport Uno: puoi scegliere tra la storica gara-7 tra Miami e San Antonio del 2013 (quella che ha regalato a James il secondo titolo consecutivo con i Miami Heat); gara-7 del 2016 tra Cleveland e Golden State, con la squadra dell’Ohio trascinata proprio dal n°23 dei Cavs al suo primo storico titolo NBA; oppure Washington-Cleveland del 2017 – secondo molti la gara dell’anno di quella regular season, vinta da Cleveland al termine di una serie infinita di emozioni contro gli Wizards (per LeBron 32 punti, di cui gli ultimi molto particolari…). Ultimo match da poter votare è Lakers-Bucks dello scorso marzo, testa a testa tra le due migliori squadre di questa regular season e possibile antipasto di quelle che saranno le prossime Finals NBA.”

La gara che avrà ricevuto più preferenze andrà in onda domani sera, giovedì 26 marzo su Sky Sport Uno in prime time, all’interno di una giornata dedicata a LeBron James. Decidi tu il palinsesto: c’è tempo fino alle 20 di stasera!