Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago si giocherà gara 2 di semifinale playoff tra Olimpia Milano-Dinamo Sassari.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari, presentazione del match

Quella di stasera per i lombardi sarà una partita da dentro o fuori dopo la sconfitta casalinga in gara 1 per 86-79; la vittoria è d’obbligo visto che gara 3 e 4 sono in programma al Palasport Serradimigni di Sassari.

Quest’anno il Mediolanum Forum è stato per quanto riguarda il campionato un vero e proprio fortino dove in regular season solamente la Reyer Venezia e proprio la Dinamo Sassari sono stati capaci di espugnarlo, ma la squadra di Gianmarco Pozzecco è in una forma fisica straordinaria considerato che l’ultima sconfitta subita è datata 10 marzo contro Venezia per 98-90 in trasferta. Mercoledì la squadra sarda è stata brava a rimanere attaccata alla partita per poi nell’ultimo quarto piazzare il break che ha deciso la partita grazie soprattutto alla coppia Gentile–Thomas autore di 51 punti in due (26 il primo e 25 il secondo). L’Olimpia è apparsa un po’ stanca e con poca intensità nel finale di gara dove hanno pesato le cinque partite giocate contro Avellino nel primo turno di playoff, mentre la Dinamo avendo vinto in solo tre partite contro Brindisi ha potuto usufruire di quei quattro giorni di riposo in più che hanno fatto la differenza.

Micov, Nedovic e Nunnally, gli uomini chiave di coach Pianigiani dovranno essere bravi a prendere per mano la squadra e portarla alla vittoria, per poi cercare di vincere almeno una gara in terra sarda. Gli uomini di Pozzecco dal canto loro sanno che se usciranno di nuovo vittoriosi da Assago, ipotecherebbero la finale scudetto che solamente a febbraio sembrava una chimera con la squadra che era addirittura fuori dalla zona playoff.

Gli arbitri dell’incontro saranno Roberto Begnis di Crema, Gianluca Sardella di Rimini e Gabriele Bettini di Bologna.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari diretta tv e streaming

Gara 2 di semifinale tra Olimpia Milano-Dinamo Sassari (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35 e su Eurosport 2 dalle ore 20.25.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.