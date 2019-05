Olimpia Milano-Sidigas Avellino, basket Serie A playoff gara 5: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi dalle 20.10

Questa sera alle ore 20.30 scenderanno sul parquet del Mediolanum Milano Forum Olimpia Milano-Sidigas Avellino per gara 5 dei quarti di finale dei playoff di basket Serie A.

Olimpia Milano-Sidigas Avellino, presentazione del match

La gara odierna deciderà chi tra le due squadre affronterà nella semifinale playoff il Banco di Sardegna Sassari che nei quarti è stata capace di eliminare l’Happy Casa Brindisi con un secco 3-0.

All’inizio di questa serie nessuno poteva pensare che i campioni d’Italia potessero arrivare a gara 5, ma gli irpini hanno dimostrato di essere un’ottima squadra nonostante un’annata non propriamente positiva dove la qualificazione alla post season è giunta solamente all’ultima giornata e grazie alla classifica avulsa con Cantù e Varese.

I lombardi forti della prima posizione in tabellone con 23 vittorie e 7 sconfitte forse ha pensato che per battere la squadra di Massimo Maffezzoli bastasse poco, invece per qualificarsi alla semifinale dovrà sudare parecchio visto che davanti ai propri tifosi ha già perso nel match inaugurale della serie.

Gli ospiti che venerdì sera in casa hanno avuto la possibilità della clamorosa qualificazione, andranno a Milano senza nulla da perdere, sperando in un altro blitz esterno che vorrebbe dire semifinale.

E’ dalla stagione 1984-85 che l’ultima classificata non elimina la prima, al primo turno di playoff: quella volta l’impresa riuscì alla Scavolini Pesaro che ebbe la meglio sul Banco Roma e poi in semifinale fece il bis sconfiggendo l’Indesit Caserta, arrendendosi solo in finale contro la Simac Milano.

Di seguito i quattro match della serie:

18 maggio: Milano-Avellino 74-82

20 maggio: Milano-Avellino 76-61

22 maggio: Avellino-Milano 69-62

24 maggio: Avellino-Milano 80-86

Gli arbitri della gara saranno Tolga Sahin di Messina, Luca Weidmann di Roma e Manuel Attard di Siracusa.

Olimpia Milano-Sidigas Avellino diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Olimpia Milano-Sidigas Avellino con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.10.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.