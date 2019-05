Sidigas Avellino-Olimpia Milano, basket Serie A playoff gara 4: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi 24/05

Questa sera al Palasport Giacomo Del Mauro scenderanno sul parquet Sidigas Avellino-Olimpia Milano per gara 4 dei quarti di finale dei playoff scudetto.

Sidigas Avellino-Olimpia Milano presentazione del match

La squadra campana di Massimo Maffezzoli è sorprendentemente in vantaggio per 2-1 nella serie e questa sera vincendo eliminerebbe clamorosamente i campioni d’Italia grandi favoriti per la vittoria dello scudetto. Avellino è riuscita ad espugnare il Mediolanum Forum in gara 1 per 82-74, per poi perdere quella successiva sempre giocata in trasferta per 76-61; mercoledì la serie si è spostata in Irpinia e i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio per la seconda volta per 69-62 con un’ottima difesa che è riuscita a tenere botta per tutti i quaranta minuti.

La squadra di Simone Pianigiani sta pagando a caro prezzo gli infortuni di Mike James e Arturas Gudaitis che hanno depotenziato l’attacco, anche se questo non può giustificare le prove incolori fornite in gara 1 e 3 di una squadra che ha finito la regular season al primo posto con 46 punti, mentre i suoi avversari, ottavi con 32.

Questa sera le scarpette rosse non potranno sbagliare nulla altrimenti si consumerebbe una clamorosa eliminazione che aprirebbe nuove scenari per le altre semifinaliste e metterebbe a rischio la posizione del coach Pianigiani che in questa stagione in Eurolega ha mancato l’accesso ai playoff dopo un finale di regular season molto deludente.

Sono venti i precedenti giocati in terra campana e vede gli ospiti prevalere per 11-9, in questa stagione al Palasport Giacomo del Mauro oltre gara 2 di mercoledì scorso, si è giocato l’incontro in regular season lo scorso 30 dicembre (13.a giornata) che ha visto la vittoria sempre di Avellino per 85-81.

La terna arbitrale sarà composta da Massimiliano Filippini di San Lazzaro di Savena, Carmelo Lo Guzzo di Catanzaro e Mark Bartoli di Trieste.

Sidigas Avellino-Olimpia Milano diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra Olimpia Milano-Sidigas Avellino con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e e 342 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.10.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming , anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.