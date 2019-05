Venezia-Trento, basket Serie A playoff gara 5: streaming Eurosport Player e diretta tv oggi 27 maggio

Questa sera alle ore 20.30 al Palasport Taliercio si giocherà gara 5 dei quarti playoff tra Venezia-Trento, un match decisivo che la squadra che riuscirà a vincerlo si qualificherà per la semifinale dove incontrerà la Vanoli Cremona.

Venezia-Trento la presentazione del match

La serie ha visto vincere sempre la squadra che giocava in casa: i primi due incontri sono stati ad appannaggio dei veneti di coach di Walter Di Raffaele per 67-57 e 69-51, mentre negli altri due Trento di Maurizio Buscaglia ha ribaltato tutto vincendo 72-59 e 61-51; dunque tutte vittorie in doppia cifra con punteggi molto bassi con difese protagoniste su attacchi dalle polveri bagnate e molto probabilmente vista la posta in palio anche stasera il leit motiv dell’incontro potrebbe essere questo. La formazione veneta in classifica ha terminato la regular season al terzo posto con 40 punti, mentre i trentini al sesto posto con 34: in regular season in questa stagione c’è stata una vittoria per parte curiosamente questa volta per chi giocava in trasferta: il 27 ottobre Venezia espugnò la BLM Group Arena per 87-64, mentre il 10 febbraio Trento vinse al Taliercio per 81-77.

E’ il terzo anno di fila che le due squadre si incontrano ai playoff: in finale due stagioni fa con i veneti che vinsero il titolo in sei partite, mentre l’anno scorso in semifinale ci fu la vendetta sportiva dei dolomiti che in quattro gare si qualificarono per la finale poi persa contro l’Olimpia Milano per 4-2.

Sono invece venti i precedenti tra i due allenatori che vedono una situazione di perfetta parità (10-10).

Venezia-Trento diretta tv e streaming

Il match dei quarti di gara 2 tra Venezia-Trentino con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.30.

La gara sarà disponibile anche in streaming sia su RaiPlay sia su Eurosport Player.