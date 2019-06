Basket Serie A Venezia-Cremona, semifinale playoff gara 4: streaming e diretta tv oggi 5 giugno

Questa sera alle ore 20.45 al Palasport Taliercio si giocherà gara 4 tra Venezia-Cremona, match valido per la semifinale playoff del campionato di basket Serie A.

Venezia-Cremona, presentazione del match

La situazione della serie vede in vantaggio i lombardi per 2-1, nonostante la falsa partenza nel primo incontro che aveva visto la squadra veneta di Walter De Raffaele imporsi al Mario Radi di Cremona per 87-80, ma qui gli uomini di Meo Sacchetti sono stati bravi a ribaltarla prima vincendo sempre davanti al proprio pubblico per 78-74. poi espugnando il Taliercio per 75-73 dopo un tempo supplementare. Il leit motiv fino a questo momento è stato l’equilibrio, infatti in tutte e tre le partite disputate il successo di una delle due squadre è arrivato sempre nel finale dove ogni piccolo errore ha fatto e farà la differenza.

D’altronde in regular season Cremona e Venezia hanno finito il campionato appaiate al secondo posto con 40 punti ma i lombardi sono riusciti ad avere la meglio per la differenza canestri negli scontri diretti (vittoria casalinga per 80-65 e sconfitta esterna per 78-67), oltretutto agganciando il classifica i loro avversari solo alla penultima giornata, riuscendo così a guadagnarsi il fattore campo.

I precedenti tra le due squadre giocati in laguna sono 13 e l’unica vittoria ospite è stata proprio quella di domenica in gara 3 perchè i primi dodici incontri avevano visto sempre imporsi i padroni di casa; questa serie si è giocata a livello di quarti di finale di playoff la scorsa stagione e quella del 2016-17 con Venezia che ha sempre avuto la meglio rispettivamente per 3-0 e per 3-1.

La terna arbitrale di questa sere sarà composta da Carmelo Paternicò di Piazza Ermerina (Enna), Michele Rossi di Anghiari (Arezzo) e Lorenzo Baldini di Firenze.

Venezia-Cremona diretta tv e streaming

Gara 4 di semifinale tra Venezia-Cremona (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35 e su Eurosport 2 dalle ore 20.25.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.