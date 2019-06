Dinamo Sassari-Olimpia Milano, semifinale gara 3: streaming e diretta tv oggi 2 giugno

Questa sera alle ore 20.45 scenderanno sul parquet del Palaserradimigni (tutto esaurito in ogni ordine di posto) Dinamo Sassari-Olimpia Milano per gara 3 della semifinale playoff.

Dinamo Sassari-Olimpia Milano, presentazione del match

La squadra di Gianmarco Pozzecco è avanti per 2-0 avendo vinto entrambi i match al Mediolanum Forum di Milano in maniera meritata dimostrando uno stato fisico eccezionale, a differenza della formazione di Simone Pianigiani che nelle due gare ha pagato a caro prezzo gli ultimi minuti di gioco, soprattutto in gara 2 dove ha sprecato un vantaggio di dodici punti e aver perso poi all’overtime, crollando senza giustificazioni.

A questo punto alla Dinamo basterà vincere un incontro per qualificarsi alla finale contro la vincente dell’altra semifinale Cremona-Venezia (1-1 la serie); per l’Olimpia dopo l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, il non approdo alle Final Eight di Eurolega, l’eventuale eliminazione in semifinale sarebbe un altro duro colpo soprattutto per la proprietà che tanto ha investito in questa stagione e rischia di ritrovarsi incredibilmente a mani vuote.

I precedenti in terra sarda sono venti con gli ospiti in vantaggio per 15-5, in questa stagione il match di regular season è finito dopo un tempo supplementare rocambolesco terminato 107-106 a favore dei milanesi che questa sera per vincere dovranno fare una partita perfette visto che i loro avversari in Serie A vengono da 14 vittorie consecutive (le ultime 9 di regular season più le 5 di playoff).

Gli arbitri della gara saranno Massimiliano Filippini di Bologna , Alessandro Martolini di Roma e Luca Weidmann di Roma.

Dinamo Sassari-Olimpia Milano diretta e tv streaming

Gara 3 di semifinale tra Olimpia Milano-Dinamo Sassari (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35 e su Eurosport 2 dalle ore 20.25.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.