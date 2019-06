Venezia-Sassari, finale scudetto gara 7: streaming e diretta tv oggi 22 giugno

Questa sera è il giorno della verità perchè Venezia-Sassari alle ore 20.45 scenderanno sul parquet del Palasport Taliercio per disputare gara 7 che deciderà quali delle due squadre diventare campione d’Italia, succedendo così nell’albo d’oro all’Olimpia Milano, vincitore della scorsa stagione.

Venezia-Sassari, presentazione del match

Nel catino infuocato lagunare il match di stasera lo vincerà chi avrà più sangue freddo visto l’alta posta in palio; per i padroni di casa dovranno fare la differenza Mitchell Watt e Michael Bramos, per gli ospiti Jack Cooley e Rashawn Thomas. Ogni piccolo particolare potrà rivelarsi decisivo e qui i due allenatori, Walter De Raffaele e Gianmarco Pozzecco dovranno essere bravi a mantenere la calma e a fare le scelte giuste anche se le cose si dovessero mettere male per la propria squadra.

E’ stata una serie scudetto molto combattuta anche se in sei incontri soltanto due sono finiti con scarti inferiori a cinque punti; ovvero gara 1 e 3 dove ha visto vincere Venezia per 72-70 e 76-73 (in trasferta), la terza vittoria dei veneti è stata quella di gara 5 per 78-65. Sassari invece ha sconfitto i loro rivali nelle gare pari; nella seconda 80-66 (in trasferta) mentre nella quarta e nella sesta 95-88 e 87-77.

Ovviamente il fattore campo avrà una certa rilevanza soprattutto se il match dovesse decidersi punto a punto con i tifosi lagunari sempre molto caldi e che anche questa sera faranno un tifo infernale, ma i sardi hanno dimostrato in questi playoff che sono capaci di compiere ogni tipo di impresa, come quella fatta in semifinale dove ha eliminato la favorita Olimpia Milano con un secco 3-0 andando a vincere due volta al Mediolanum Forum di Assago.

Per questa decisiva partita sono stati scelti tre tra gli arbitri migliori e più esperti, che dovranno cercare come non mai di non commettere troppi errori. A dirigere gara 7 saranno Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (Enna), Roberto Begnis di Crema e Michele Rossi di Anghiari (Arezzo).

Venezia-Sassari, dove vedere il match in tv e streaming

Gara 7 della finale scudetto tra Venezia-Sassari (palla a due alle ore 20.45), sarà visibile su Rai Sport (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.35 e su Eurosport 2 dalle ore 20.25.

Per chi vorrà ci sarà la diretta anche in streaming sia su RaiPlay che su Eurosport Player.