Basket Serie A, Olimpia Milano: il programma completo delle amichevoli precampionato

Il precampionato dell’Olimpia Milano del neo coach Ettore Messina sarà denso di appuntamenti che prevedono uno scrimmage a porte chiuse e dieci match ufficiali: quattro tornei in altrettanti weekend consecutivi e le amichevoli contro Pistoia e nel derby contro l’Urania Milano neopromossa in Serie A2.

Si partirà con lo scrimmage a porte chiuse contro Treviglio, anch’essa militante nel campionato di Serie A2, mentre il debutto ufficiale avverrà il 31 agosto nel “Memorial Luciano Giani” che si disputerà a Castelletto Ticino (Novara) nella semifinale contro la Novipiù Junior Casale (Serie A2), nell’altro match in programma si incontreranno Treviglio-San Bernardo Cantù. Domenica 1 settembre si giocheranno le finali.

Nella settimana successiva (6-7 settembre), secondo torneo in occasione del “Trofeo Carlo Lovari”, al quale le scarpette rosse parteciperanno per il terzo anno di fila; avversaria di semifinale sarà l’Olympiakos Pireo che curiosamente sarà la prima avversaria della prossima regular season di Eurolega; l’altro match vedrà in campo i campioni d’Italia della Reyer Venezia e l’Efes Istanbul, finalista dell’ultima Eurolega; il 7 settembre si disputeranno le consuete finali. Due giorni dopo, i lombardi rimarranno in terra toscana per giocare sul campo della Oriora Pistoia che cambiato parecchi giocatori rispetto all’ultimo campionato chiuso al penultimo posto con la sofferta salvezza grazie alla penalizzazione della Fiat Torino.

Il 14 settembre i milanesi saranno di scena a Cagliari per il secondo anno di fila per il torneo locale dove incontreranno la Banco Dinamo Sassari in una piccola rivincita dell’ultima semifinale playoff che ha visto i sardi vincere con un netto 3-0; nell’altro match si affronteranno l’Hapoel Gerusalemme e il Khimki Mosca; dunque una finale primo o terzo posto (15 settembre) di sicuramente di stampo europeo.

L’ultima settimana di preseason, dove finalmente torneranno tutti i giocatori reduci dal Mondiale in Cina (31 agosto-15 settembre), inizierà il 19 settembre al Palalido contro i cugini dell’Urania Milano, che la scorsa primavera è stato promossa in Serie A2; mentre l’estate dei ragazzi di Ettore Messina si concluderà ufficialmente il 21 e 22 settembre ad Atene con un torneo di altissimo livello che vedrà la partecipazione dei padroni di casa del Panathinaikos, del Fenerbahce Istanbul e del Maccabi Tel Aviv (semifinali ancora da decidere).

Il debutto in campionato è previsto per il 26 settembre alle ore 20.45 nella trasferta al Palaverde di Treviso contro la neopromossa De’ Longhi.

Olimpia Milano, date delle amichevoli precampionato

28/8 Scrimmage Milano-Treviglio (a porte chiuse)

31/8-1/9 Torneo di Castelletto Ticino con Casale, Treviglio e Cantù

6-7/9 Torneo di Lucca con Venezia, Olympiacos Pireo e Efes Istanbul

9/9 Amichevole Pistoia-Milano

14-15/9 Torneo di Cagliari con Sassari, Khimki Mosca e Hapoel Gerusalemme

19/9 Amichevole Olimpia-Urania (Palalido)

21-22/9 Torneo di Atene con Panathinaikos Atene, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce Istanbul