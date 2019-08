Basket Serie A, Virtus Roma: il programma completo delle amichevoli precampionato

Per i giocatori e lo staff della Virtus Roma le vacanze stanno giungendo al termine, infatti venerdì 9 agosto tutto il roster capitolino dovranno sostenere le rituali visite mediche prima dell’inizio del raduno che avverrà il pomeriggio del giorno al Centro Sportivo Tellene (vicino Castelporziano) per il primo allenamento stagionale che vedrà la Virtus fare il suo ritorno nel massimo campionato dopo quattro stagione di Serie A2. Saranno presenti oltre al confermato coach Piero Bucchi, anche il suo vice Daniele Michelutti e del preparatore atletico Fabrizio Santolamazza.

Le prime due amichevoli estive si disputeranno proprio presso il Centro Sportivo Tellene: la prima contro la Syracuse University, mentre la seconda contro Scafati, formazione militante in Serie A2 girone Ovest. Dopo questo doppio test casalingo, i capitolini saranno impegnati in tre tornei, il primo dei quali a Sansepolcro (Arezzo) al quale parteciperanno Reggio Emilia, Pistoia e Pesaro; il secondo a Vicenza contro Treviso, Trieste e gli austriaci del Kapfenberg; il terzo invece si giocherà a Napoli e vedrà in campo oltre alla Virtus Roma, Trieste, Varese, e gli sloveni del Koper Capodistria.

Finito questo terzetto di tornei, ci sarà poi un ultimo test sempre al Centro Sportivo Tellene nel derby laziale contro Rieti che anche quest’anno parteciperà al campionato di Serie A2.

Ricordiamo che il debutto della squadra romana nel campionato di Serie A avverrà mercoledì 25 settembre a Bologna contro la Segafredo, mentre il 29 ci sarà l’esordio casalingo al Palalottomatica contro Brindisi.

Virtus Roma, date ed orari delle amichevoli precampionato