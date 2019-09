Basket Serie A, De’Longhi Treviso-Olimpia Milano: streaming e diretta tv oggi 26 settembre

Stasera alle ore 20.45 al PalaVerde di Villorba (TV) si affronteranno De’Longhi Treviso-Olimpia Milano, match della prima giornata del campionato di basket di Serie A.

De’Longhi Treviso-Olimpia Milano, presentazione del match

Per i padroni di casa sarà il ritorno ufficiale nella massima serie che mancava a Treviso dalla stagione 2011-12 e dopo un’annata trionfale come la scorsa, culminata con finale promozione vinta (per 3-0) contro Trapani, la squadra del confermato coach Massimiliano Menetti avrà come obiettivo la permanenza in Serie A che sarebbe molto importante per poi magari nelle prossime stagioni competere anche per la zona playoff come nei tempi d’oro della Benetton.

L’esordio sarà di quelli complicati, visto che l’avversario per questa prima giornata si chiama Olimpia Milano del neo allenatore Ettore Messina, chiamata dall proprietà milanese dopo un’annata deludente che ha visto le scarpette rosse essere eliminati dalla semifinale playoff per mano del Banco Sardegna Sassari, non qualificarsi per la post season di Eurolega (grande obiettivo di inizio stagione) e perdere anche nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Virtus Bologna e ovviamente il primo a farne le spese è stato l’ex coach Simone Pianigiani mandato via per i cattivi risultati. Con il navigato tecnico catanese che ha passato le ultime cinque stagioni come assistente di Greg Popovich ai San Antonio Spurs, l’obiettivo principale è quello di tornare a vincere il tricolore, ma soprattutto qualificarsi ai playoff di Eurolega che negli ultimi anni non è mai riuscito alla squadra del proprietario Giorgio Armani.

L’ultimo match giocato a Treviso è datato 2 maggio 2012 e in quell’occasione l’Olimpia vinse per 84-76, mentre l’ultima vittoria dei padroni di casa si è avuta la stagione precedente per 76-59 (29 gennaio 2011).

La terna arbitrale sarà composta da Michele Rossi di Anghiari (Arezzo), Guido Giovannetti di Papigno (Terni) e Dario Morelli di Brindisi.

De’Longhi Treviso-Olimpia Milano, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match della prima giornata tra De’Longhi Treviso-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, in diretta tv su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre); il match di Villorba sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) e gratuitamente su RaiPlay (streaming gratuito).