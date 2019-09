Basket Serie A: il calendario televisivo delle prime quattro giornate

Dopo la fine dei Mondiali che ha visto la vittoria della Spagna, domani partirà il campionato di basket Serie A con l’anticipo tra Pesaro-Fortitudo Bologna, torneo a 17 squadre che vedrà ogni turno riposare un club. L’Olimpia Milano dopo la delusione della scorsa stagione ha ingaggiato come coach Ettore Messina per cercare di tornare alla vittoria del tricolore, che nella scorsa stagione ha visto vincere l’Umana Reyer Venezia. Sarà un campionato che tornerà come ai bei tempi con la presenza, oltre della già citata Fortitudo Bologna, della De’ Longhi Treviso e della Virtus Roma, piazze storiche rimaste troppo anni nelle serie inferiori. Queste ultime due squadre inizieranno il torneo subito in salita visto che i veneti ospiteranno Milano e i capitolini andranno a giocare sul campo della Virtus Bologna.

Esordio casalingo per i campioni d’Italia di Venezia che giocheranno in casa contro Trieste, mentre i vice campioni, freschi di vittoria in Supercoppa Italiana, ovvero Sassari, sarà impegnata sul campo di Varese. La prima squadra che osserverà un turno di riposo sarà Cremona.

Ora andiamo a vedere le prime quattro giornate con annesso calendario televisivo, dove ricordiamo che anche per questa stagione Eurosport Player (canale streaming di Eurosport) trasmetterà la maggior parte dei match, con una partita a turno che sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e su Rai Sport (ch. 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) o Rai 4 (ch. 21 del digitale terrestre).

Basket Serie A, programmazione televisiva 1^-4? giornata

Prima giornata

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Pompea Fortitudo Bologna: martedì 24/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player



Dolomiti Energia Basket Trentino-OriOra Pistoia: mercoledì 25/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia: mercoledì 25/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Segafredo Virtus Bologna-Virtus Roma: mercoledì 25/09/2019 ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-Pallacanestro Trieste: giovedì 26/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Acqua S. Bernardo Cantù: giovedì 26/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player



Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari: giovedì 26/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player

De’ Longhi Treviso Basket-A|X Armani Exchange Milano: giovedì 26/09/2019 ore 20.45 Rai Sport HD ed Eurosport Player

Riposa: Vanoli Basket Cremona

Seconda giornata

Grissin Bon Reggio Emilia-Dolomiti Energia Basket Trentino: sabato 28/09/2019 ore 20.30 Eurosport Player



A|X Armani Exchange Milano-Germani Basket Brescia: domenica 29/09/2019 ore 17.00 Eurosport 2 ed Eurosport Player



Virtus Roma-Happy Casa Brindisi: domenica 29/09/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: domenica 29/09/2019 ore 18.00 Eurosport Player



OriOra Pistoia-Segafredo Virtus Bologna: domenica 29/09/2019 ore 18.15 Eurosport Player



Pompea Fortitudo Bologna-Umana Reyer Venezia: domenica 29/09/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Vanoli Basket Cremona-De’ Longhi Treviso Basket: domenica 29/09/2019 ore 19.00 Eurosport Player



Pallacanestro Trieste-Openjobmetis Varese: domenica 29/09/2019 ore 20.45 Rai 4 e Eurosport Player

Riposa: Acqua S. Bernardo Cantù

Terza giornata

Dolomiti Energia Basket Trentino-Banco di Sardegna Sassari: sabato 05/10/2019 ore 19.00 Eurosport Player



Pallacanestro Trieste-A|X Armani Exchange Milano: sabato 05/10/2019 ore 20.30 Eurosport Player



Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia: sabato 05/10/2019 ore 20.45 Eurosport Player

Virtus Roma-Vanoli Basket Cremona: domenica 06/10/2019 ore 12.00 Eurosport Player



Openjobmetis Varese-Pompea Fortitudo Bologna: domenica 06/10/2019 ore 17.00 Eurosport 2 e Eurosport Player



Acqua S. Bernardo Cantù-Grissin Bon Reggio Emilia: domenica 06/10/2019 ore 17.30 Eurosport Player

De’ Longhi Treviso Basket-OriOra Pistoia: domenica 06/10/2019 ore 18.15 Eurosport Player



Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia: domenica 06/10/2019 ore 21.00 Rai Sport HD e Eurosport Player

Riposa: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Quarta giornata

OriOra Pistoia-Virtus Roma: sabato 12/10/2019 ore 20.30 Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Trieste: domenica 13/10/2019 ore 12.00 Eurosport Player

Umana Reyer Venezia-Acqua S. Bernardo Cantù: domenica 13/10/2019 ore 17.00 Eurosport 2 e Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi: domenica 13/10/2019 ore 17.30 Eurosport Player

Germani Basket Brescia-Dolomiti Energia Basket Trentino: domenica 13/10/2019 ore 18.00 Eurosport Player

Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Basket Cremona: domenica 13/10/2019 ore 18.30 Eurosport Player

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Segafredo Virtus Bologna: domenica 13/10/2019 ore 19.00 Eurosport Player

Pompea Fortitudo Bologna-De’ Longhi Treviso Basket: domenica 13/10/2019 ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player

Riposa: Openjobmetis Varese