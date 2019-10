Basket Serie A: il punto sul campionato e il calendario televisivo dalla 4.a alla 6.a giornata

Il campionato di basket italiano di Serie A è iniziato solamente da tre giornate ma ha fatto già vedere cose interessanti e dove si può fare già un piccolo bilancio anche se ovviamente la stagione è lunga e potrà succedere di tutto e il contrario di tutto. Attualmente la classifica dice che ci sono solamente due squadre a punteggio pieno con sei punti e sono i vice campioni d’Italia del Banco di Sardegna Sassari che hanno iniziato alla grande con il coach Gianmarco Pozzecco che sta dimostrando fin da subito che anche quest’anno può lottare per obiettivi importanti e la Virtus Bologna del nuovo allenatore Alexsander Djordjevic che dopo la non qualificazione ai playoff della primavera scorsa, in questa stagione non vorrà farsi sfuggire l’obiettivo.

Nel gruppetto a quota 4 punti, oltre all’Olimpia Milano partita con i favori del pronostico, ma che ha già perso in casa contro Brescia, troviamo gli stessi bresciani, Varese, Brindisi, Trento e Fortitudo Bologna che presumibilmente saranno tutte squadre che lotteranno per la qualificazione alla post-season; la vera delusione per ora è Venezia campione d’Italia solamente tre mesi e mezzo fa e già costretta ad inseguire avendo vinto solamente all’esordio contro Trieste e uscita sconfitta in trasferta curiosamente dalle due trasferte contro le squadre di Bologna. I lagunari sono in compagnia di Reggio Emilia, Cremona, Cantù, Treviso e Roma, mentre sono ancora tre le squadre fermo a zero punti, ovvero Pesaro, Pistoia e Trieste, con quest’ultima che dopo l’ottimo campionato scorso, ha iniziato veramente male, basti pensare che nell’esordio casalingo ha perso con un sonoro 92-62 contro Varese. Ricordiamo che Cremona, Cantù e Pesaro hanno osservato un turno di riposo e dunque hanno una partita in meno.

Basket Serie A, programma televisiva 4.a-6.a giornata

Quarta giornata

Riposa: Openjobmetis Varese

Quinta giornata

Riposa: Banco di Sardegna Sassari

Sesta giornata

