Basket Serie A, Fortitudo Bologna-Olimpia Milano: streaming Eurosport Player oggi 17 novembre

Oggi alle ore 18.30 al PalaDozza scenderanno sul parquet Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, per l’incontro valido per la nona giornata del campionato di basket divisione nazionale Serie A.

Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, presentazione del match

Le due squadre si trovano nello spazio di due punti, con la squadra di Ettore Messina al quarto posto con dieci punti, mentre segue con otto (insieme ad altre squadra) la formazione di coach Antimo Martino; l’Olimpia dopo un inizio balbettante in campionato è reduce da tre vittorie consecutive contro Roma, Varese e Pistoia che hanno parzialmente riaggiustato una classifica che si stava facendo preoccupante; in Eurolega invece i lombardi si trovano al primo posto seppur in coabitazione con altre cinque squadre grazie alle sei vittorie in otto gare, anche se l’ultima giocata giovedì sul campo del Khimki Mosca è andata male con la sconfitta per 87-79.

La lunga trasferta moscovita potrebbe rappresentare un punto interrogativa in vista dell’incontro odierno contro una Fortitudo che da neopromossa si sta comportando bene e con i suoi tifosi sempre molto calorosi che dopo dieci anni potranno riassaporare la sfida contro l’Olimpia, che ricordiamo è stata finale scudetto nelle stagioni 1995-96 e 2004-05, la prima vinta dai milanesi, la seconda dai bolognesi. Bisogna ricordare che la la squadri di Antimo Martino viene da due sconfitte consecutive con Brescia in casa (l’unica fino ad ora davanti ai tifosi) e Cremona in trasferta e dunque vorrà evitare il terzo ko consecutivo curiosamente sempre contro una squadra lombarda; comunque nelle prime tre gara casalinghe c’erano stati altrettanti successi che hanno visto un Pietro Aradori in grande spolvero.

Desterà curiosità la sfida tra i fratelli Cinciarini, Daniele classe ’86 con Milano e Daniele classe ’83 con Bologna, per entrambi ovviamente non sarà una sfida come tutte le altre.

I precedenti in terra bolognese sono quarantuno e vedono i padroni di casa in vantaggio di misura per 21-20, il massimo scarto per i padroni di casa si è registrato nella stagione 1999-2000 (+28, 90-62), mentre per gli ospiti nel campionato 1972-73 (+23, 63-86); gli arbitri dell’incontro saranno Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (Enna), Lorenzo Baldini di Firenze e Gianluca Capotorto di Bari.

Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, diretta streaming

Il match valevole per la nona giornata di campionato di Serie A tra Fortitudo Bologna-Olimpia Milano con palla a due alle ore 18.30, sarà visibile dalle ore 18.20 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avrà la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre, sarà possibile seguire in diretta tutti gli aggiornamenti.