Olimpia Milano-OriOra Pistoia: dove vedere il match basket Serie A oggi 11 novembre

Questa sera alle ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago si giocherà Olimpia Milano-OriOra Pistoia, posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A di basket.

Olimpia Milano-OriOra Pistoia, presentazione del match

La gara odierna è di quelle che sulla carta sono dal pronostico scontato visto la differenza tecnica tra le due squadre; i lombardi di coach Ettore Messina che giovedì scorso battendo a domicilio il Baskonia Vitoria ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in Eurolega confermando il primo posto in classifica in coabitazione con il Barcellona. In campionato dopo un inizio balbettante con tre sconfitte nelle prime sei giornate, i successi contro Virtus Roma e Varese hanno permesso alle scarpette rosse di andare al quinto posto con otto punti anche se la capolista Virtus Bologna ha vinto tutte le otto gare disputate e comanda il torneo con sedici punti.

Questa sera ovviamente la vittoria è d’obbligo anche se mancheranno sia Amedeo Della Valle (infiammazione alla fascia plantare del piede sinistro, che Arturas Gudaitis (distorsione polso della mano sinistra).

I toscani guidati dal coach Michele Carrea arriva al match forte del primo successo ottenuto domenica scorsa in casa contro Trieste per 76-72 che ha finalmente portato in dote i prime due punti stagionali lasciando quota zero dove è rimasta solamente Pesaro; la vittoria contro la squadra giuliana è stato molto importante in quanto era uno scontro salvezza visto Trieste è terz’ultima a quattro punti e a retrocedere in Serie A2 saranno le ultime due. Quest’oggi se Pistoia vorrà cercare di giocare un match alla pari dovrà cercare di stringere le maglie in difesa il più possibile visto che in questo momento è seconda peggiore di tutta la Serie A con una media di 83.1 punti subiti a partita. Anche qui ci sarà un’assenza pesante visto che non sarà dell’incontro Justin Johnson (problema alla caviglia), uno dei miglior rimbalzisti della Lega e quinto marcatore complessivo, dunque dovrà essere Terran Petteway (15.4 punti a gara) a caricarsi la squadra sulle spalle per provare a ribaltare un pronostico segnato in partenza.

