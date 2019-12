Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona: diretta tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 30 dicembre

Questa sera alle ore 20.30 al Palasport Roberta Serradimigni si sfideranno Dinamo Sassari-Vanoli Cremona, match valevole per la 16.a giornata del campionato di basket di Serie A.

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona, presentazione del match

Il posticipo della penultima giornata del girone di andata mette di fronte la formazione di Gianmarco Pozzecco che si trova al secondo posto con 22 punti (-4 dalla capolista Virtus Bologna) e quella di Romeo Sacchetti al sesto con 16. I sardi vengono da un ottimo momento grazie alle cinque vittorie consecutive, ultima quella di venerdì scorso sul campo della De’Longhi Treviso per 101-79 e con il trio Dyshawn Pierre, Dwayne Evans e Michele Vitali in grande spolvero; l’ultima sconfitta per i padroni di casa è quella dello scorso 24 novembre in trasferta contro Milano che ha dato una svolta in positivo alla stagione per quanto riguarda la Serie A, per quanto riguarda la competizione europea che il Banco di Sardegna Sassari sta disputando, ovvero la Champions League, si registra il primo posto nel girone A con sette vittorie e due sconfitte e a cinque giornate dalla fine della prima fase, la qualificazione sembra ad un passo.

La formazione lombarda che ha inizio stagione ha rinunciato alla Champions League per la quale si era qualificata grazie alla vittoria in Coppa Italia nel febbraio scorso, dopo un inizio difficoltoso è riuscita a vincere sei delle ultime otto gare che gli hanno permesso di risalire in classifica e avere buone possibilità di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, nell’ultimo turno c’è stato il ko per 91-76 nel derby sul campo della Germani Basket Brescia; il giocatore che ha dato la svolta è stato l’americano classe ’96 Ethan Happ che oltre a segnare punti importanti sta dimostrando di essere giocatore di grande sostanza, proprio quello che serviva alla squadra lombarda. Ovviamente coach Sacchetti per riuscire ad espugnare il difficile campo di Sassari dovrà avere dalla sua stella Wesley Saunders il suo solito apporto di punti, difesa e rimbalzi che nell’ultima giornata è mancato (solo due punti e cinque rimbalzi).

Al Palasport Roberta Serradimigni sono nove i precedenti con i padroni di casa avanti per 7-2, nella scorsa stagione (3 marzo) gli ospiti vinsero per 105-100 dopo un tempo supplementare, anche se poi il Giudice Sportivo Nazionale, dispose l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 per Cremona perchè il coach dei sardi Pozzecco doveva scontare una giornata di squalifica (per lui era l’esordio in stagione dopo aver preso il posto di Vincenzo Esposito dimessosi).

Gli arbitri dell’incontro saranno Alessandro Vicino di Bologna, Christian Borgo di Dueville (Vicenza) e Andrea Bongiorni di Pisa.

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari valido per la 15.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.05 per un ricco pre-partita.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

SEGUI BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA,SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra sarda e quella lombarda sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD