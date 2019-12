De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari: diretta tv e streaming basket Serie A oggi 27 dicembre

Stasera alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba (TV) si affronteranno De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari, match valevole per la 15.a giornata del campionato di basket di Serie A.

De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari, presentazione del match

Il posticipo post natalizio della massima serie sulla carta promette grandi emozioni visto l’ottima pallacanestro delle due formazioni; i sardi vengono dall’importante vittoria in casa contro la capolista Virtus Bologna per 91-77 che hanno portato a quattro la striscia di successi consecutivi in campionato, ultima sconfitta per la squadra di Gianmarco Pozzecco è quella dello scorso 24 novembre sul campo dell’Olimpia Milano per 90-78; in classifica la Dinamo si trova attualmente al secondo posto insieme proprio ai lombardi (che in questo giornata hanno osservato il loro turno di riposo) e vincendo staccherebbero di due punti proprio la formazione di Ettore Messina, riportandosi a -2 dalla Virtus Bologna che il giorno di Natale ha sconfitto nettamente la Fortitudo nel derby.

La neopromossa De’Longhi Treviso di coach Massimiliano Menetti si trova al nono posto a 12 punti con altre quattro squadre frutto di sei vittorie e sette sconfitte, nell’ultima giornata i veneti hanno riposato, mentre nel turno precedente sono usciti sconfitti per 77-74 dal campo di Cantù; ultima partita giocata in casa è stato quella contro Reggio Emilia lo scorso 8 dicembre e vinta per 91-83. Nelle fila trevigiani scenderà in campo il grande ex ovvero David Logan, la guardia statunitense di passaporto polacco che vorrà fare lo scherzetto alla sua vecchia squadra, ma non sarà facile visto la grande forza degli isolani capeggiati da Dyshawn Pierre, il migliore di quest’ultimo periodo.

Gli arbitri dell’incontro saranno Michele Rossi di Sansepolcro (Arezzo), Gabriele Bettini di Bologna e Giacomo Dori di Mirano (Venezia).

De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il match tra De’Longhi Treviso-Dinamo Sassari valido per la 15.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.05 per un ricco pre-partita.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

SEGUI DE’LONGHI TREVISO-DINAMO SASSARI, MATCH SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra teutonica e quella italiana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.