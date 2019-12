Virtus-Fortitudo: diretta tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 25 dicembre

Oggi 25 dicembre alle ore 20.30 al Palafiera di Bologna, si giocherà l’attesissimo derby tra Virtus-Fortitudo, valevole per la 15.a giornata del campionato di Serie A di basket.

Virtus-Fortitudo, presentazione del match

Tutto pronto per la grande stracittadina bolognese (match numero 106) che tutta la città aspetta con trepidazione e che in questa stagione si gioca addirittura la sera di Natale. Ovviamente ci sarà il tutto esaurito (nove mila spettatori) per questo match con la Virtus di Sasha Djordjevic capolista grazie ai 22 punti ottenuti (11 vittorie e 2 sconfitte lo score), mentre la Fortitudo di Antimo Martino e del grande ex Pietro Aradori si trova al quarto posto con Brescia e Cremona con 16 punti (8 successi e 5 ko) e dunque con ottime possibilità di centrare le Final Eight di Coppa Italia che per una neopromossa sarebbe un ottimo risultato. Nell’ultimo turno di campionato giocato domenica scorsa le due squadre vengono da risultati diversi con i padroni di casa usciti sconfitti dal campo dei campioni d’Italia della Dinamo Sassari per 91-77, mentre gli ospiti hanno sconfitto in casa Brindisi 78-72 conquistando la quarta vittoria negli ultimi cinque match.

In questo ventunesimo secolo le due società hanno passato momenti molto negativi, prima la Virtus fallita nel 2003 e poi la Fortitudo radiata nel 2012; molto brave sono state poi a risalire piano piano fino a quando il 6 gennaio 2017 tornarono ad incontrarsi nel campionato di Serie A2 dopo quasi otto anni di astinenza dall’ultimo match giocato bella massima serie (marzo 2009). Nei 105 precedenti (solo due in campo neutro) la Virtus è avanti per numero di vittorie (59-46) e punti realizzati (7937 a 7768); il massimo scarto con il quale i virtussini hanno vinto da padroni di casa è stato il +41 (101-60) inflitto nella stagione 1993-94 negli ottavi di finale Coppa Italia; mentre per la Fortitudo ospite del derby si è registrato nel campionato 1970-71 con il +23 (83-60).

Una vittoria di una delle due squadre sarebbe importantissima per il proseguo del torneo perchè darebbe sopratutto a livello psicologico una spinta maggiore considerando che nel turno di domenica 29 la Virtus ospiterà l’Olimpia Milano in un match di altissima classifica, mentre la Fortitudo sarà impegnata sul campo di Trieste attualmente impelagata nella lotta per non retrocedere.

Gli arbitri della gara saranno Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (Enna), Roberto Begnis di di Crema (Cremona) e Christian Borgo di Dueville (Vicenza).

Virtus-Fortitudo, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire il derby bolognese valido per la 15.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.05 per un ricco pre-partita.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

SEGUI VIRTUS-FORTITUDO, MATCH SERIE A IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra teutonica e quella italiana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.