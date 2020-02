Fortitudo Bologna-Virtus Roma: tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 8 febbraio

Questa sera alle ore 20.30 al PalaDozza di Piazza Azzarita, Fortitudo Bologna-Virtus Roma scenderanno sul parquet per il match della 22.a giornata del campionato di basket di Serie A.

Fortitudo Bologna-Virtus Roma, presentazione del match

Sarà una gara molto importante tra le due squadre che la stagione scorsa giocavano in Serie A2 e che vengono però da un periodo molto negativo: i padroni di casa di coach Antimo Martino nelle ultime sette giornate hanno vinto solamente in casa contro Varese venendo così risucchiati in classifica che ovviamente è peggiorata facendo retrocedere i bolognese al settimo posto insieme ai campioni d’Italia di Venezia e a Trentino con rischio di non riuscirsi a qualificarsi per i playoff, dove ricordiamo andranno le prime otto. Sicuramente chi non è sceso di livello è Pietro Aradori che sta disputando un’ottima stagione e senza dubbio il migliore dei suoi; nella gara odierna servirà un ottimo apporto sia di Rok Stipcevic che di Henry Sims un pò in calo in quest’ultimo periodo.

La Virtus Roma di coach Piero Bucchi è riuscita a fare anche peggio visto che nelle ultime sette gare non ha mai vinto, ormai l’ultimo successo è datato 14 dicembre quando i romani espugnarono il parquet di Trento per 88-82, ma da quel giorno in poi una caduta libera che ha portato i capitolini al quart’ultimo posto, con due soli punti di vantaggio sulla coppia Trieste-Pistoia. Ci sono state anche sconfitte incredibili negli ultimi secondi come quella contro Pistoia di domenica scorsa che con un pò più di attenzione potevano essere evitate, ma ora la situazione di classifica è molto negativa e Davon Jefferson dovrà prendere in mano la squadra per condurla all’obiettivo stagionale che è la permanenza in massima serie. Bucchi dovrà sperare soprattutto che Jerome Dyson, torni al livello di inizio campionato quando sfornava ottime prestazioni.

Nel match giocato nel girone d’andata (20 ottobre) al Palalottomatica, i romani vinsero per 79-66, mentre i precedenti disputati in terra bolognese sono 37 con i padroni di casa che sono in netto vantaggio per 28-9.

Gli arbitri dell’incontro saranno Manuel Mazzoni di Grosseto, Andrea Bongiorni di Pisa e Guido Federico Di Francesco di Teramo.

Fortitudo Bologna-Virtus Roma, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Fortitudo Bologna-Virtus Roma valido per la 22.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match tra la squadra bolognese e quella romana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.