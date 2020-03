Virtus Roma-Dinamo Sassari: diretta tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 7 marzo

Questa sera alle ore 20.45 al Palalottomatica si disputerà il match tra Virtus Roma-Dinamo Sassari, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie A di basket.

Virtus Roma-Dinamo Sassari, presentazione del match

Il massimo campionato di pallacanestro tornerà dopo tre domeniche di stop: la prima per le Final Eight di Coppa Italia vinta dall’Umana Venezia, la seconda per le qualificazioni ad Euro 2021 e la terza per l’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che tutte le partite fino al 3 aprile (salvo nuove disposizioni) saranno giocate tutte a porte chiuse e la formazione capitolina di coach Piero Bucchi dovrà in tutti i modi di vincere la gara perchè la classifica si è fatta molto pericolosa dopo le otto sconfitte consecutive che l’hanno relegata da sola al quart’ultimo posto con 14 punti e solamente a due punti dal penultimo posto occupato attualmente dalla coppia Trieste-Pistoia che proprio questa sera si incontreranno in casa dei giuliani.

L’ultimo successo romano è datato 14 dicembre con l’88-82 conquistato sul campo di Trento; in questi giorni di sosta il club giallorosso ha fatto due acquisti per rinforzare un roster che nel girone di ritorno ha mostrato parecchie lacune: il primo è stato la guardia statunitense Jaylen Barford che giocava a Pesaro, mentre il secondo la guardia neozalendese Corey Webster che ha preso il posto del deludente Jerome Dyson andato alla Fortitudo Bologna.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco si trova al secondo posto con 30 punti e a -6 dalla capolista Virtus Bologna e con due punti di vantaggio dalla coppia Brescia-Milano (ambedue devono ancora osservare il turno di riposo), ma nelle ultime due gare prima della lunga sosta si sono registrate due sconfitte a sorpresa con Trento in casa e Trieste in trasferta che hanno frenato la rincorsa alla capolista Bologna; anche in Coppa Italia c’è stata l’eliminazione ai quarti di finale contro Brindisi e dunque la Dinamo dovrà cercare di tornare alla vittoria per non rischiare di perdere il secondo posto che in chiave playoff sarebbe molto importante.

Note negativa anche Eurocup dove mercoledì scorso nell’andata degli ottavi di finale, la sconfitta casalinga per 84-81 contro gli spagnoli del Burgos, mette a rischio il passaggio al turno successivo (ritorno mercoledì 10 marzo).

Anche il club sardo ha acquistato un giocatore in questo mercato di riparazione, ovvero il playmaker statunitense Jaime Smith, che giocava in Turchia con il Bandima B.I.K., ma per problemi finanziari della società è andato via.

Ricordiamo che la scorsa stagione l’aveva disputata proprio con Sassari (24 presenze con 294 punti); per far spazio a Smith è stato tagliato Curtis Jerrells mai ambientatosi con la squadra in questi primi cinque mesi di stagione.

Nella gara d’andata giocata al Palaserradimigni, Sassari si impose nettamente per 108-72 dove nei quaranta minuti mostrò una totale superiorità; invece per quanto riguarda i precedenti disputati nella capitale i sardi sono in vantaggio per tre vittorie contro le due dei capitolini. L’ultima gara si è giocata nella stagione 2014-15 con gli ospiti che si imposero per 75-84.

Gli arbitri dell’incontro saranno Tolga Sahin di Messina, Giulio Pepponi di Assisi (Perugia) e Martino Galasso di Siena.

Virtus Roma-Dinamo Sassari, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Virtus Roma-Dinamo Sassari valido per la 24.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.30, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.