Calciomercato| Roma : il punto sulle trattative

Dzeko a metà tra Roma e Chelsea

I contatti per l’arrivo di Dzeko a Londra si sono intensificati nella giornata di ieri ma non è ancora arrivata la svolta decisiva. Dzeko vorrebbe più rassicurazioni sulla durata del suo contratto e sul suo futuro impiego. La Roma non chiude la porta e aspetterà fino alla chiusura del mercato avendo in casa già il sostituto : Patrick Schick. Dzeko chiede 3 anni di contratto mentre l’offerta del Chelsea resta un biennale. Inoltre Dzeko non potrà essere utilizzato in Champions dai Blues e dovrebbe dividersi i minuti in avanti nel solo campionato di Premier League con Alvaro Morata.

Addio alla serie A vicino per Emerson Palmieri

L’italo-brasiliano è sempre più vicino al Chelsea. Per Palmieri la sensazione è che l’affare si farà nelle prossime ore anche senza la presenza nel “pacchetto” di Edin Dzeko. Per lui si parla di un contratto quinquennale.

Sadiq torna alla Roma ma è solo una fermata momentanea

Umar Sadiq rientra a Roma dopo il prestito al Torino.Il calciatore è solo di passaggio nella capitale. Interesse per il nigeriano è arrivato dalla Premier League e da clubs dell’Eredivise.

Il mercato in entrata dei giallorossi per ora resta fermo, condizionato dalle cessioni e dal fair play finanziario. Monchi una volta terminate le uscite, proverà ad investire il ricavato sul mercato per continuare ad essere competitivi su più fronti. Per ora non si attendono nuovi acquisti.