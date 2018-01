Formula 1, Sky si aggiudica i diritti tv per i prossimi tre anni

Sky si conferma la casa della Formula 1 per il pubblico italiano; grazie all’accordo sottoscritto con Formula 1 la pay tv si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in diretta, ed sclusiva, di tutte le gare del Campionato del Mondo per le prosisme tre stagioni: 2018, 2019 e 2020.

A partire dal Gp di Australia del prossimo 25 Marzo gli appassionati potranno seguire dunque le gare del Mondiale sulle diverse piattaforme che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati: oltre al canale Sky Sport F1 HD (numero 207), i gp saranno visibili i streaming su Now Tv e anche su Sky Go.

Delle 21 gare in programma Sky trasmetterà in diretta esclusiva sul canale 207 le prime 13.

Complessivamente le esclusive saranno 17 mentre i restanti 4 appuntamenti, tra i quali il Gp di Monza, saranno visibili in diretta anche su Tv8, che comunque trasmetterà in differita tutte le gare.

Come detto il canale di riferimento per tifosi e appassionati resterà il numero 207: come sempre la possibilità di seguire le gare in alta definizione, con servizi tipo l’interattività, per entare ad esempio, nella abitacolo del proprio pilota preferito, sempre a portata di telecomando.

Previsti inoltre ampi approfondimenti pre e post gara, arricchiti da tanta tecnologia e animazioni; poi interviste, conferenze stampa e la possibilità di seguire anche le categorie che fanno da sempre a corollario alla Formula 1, come la Formula 2 Championship, la Gp3 Series e la Porsche Supercup.