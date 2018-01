Liverpool, Klopp parla dell’eventuale addio di Coutinho: ecco le parole del tecnico

Negli ultimi mesi il futuro di Coutinho sembrerebbe essere sempre più lontano da Liverpool, poiché l’interesse del Barcellona nei confronti del brasiliano diventa sempre più forte e le probabilità di poterlo vedere con la maglia blaugrana sono sempre più alte.

Il giocatore attualmente è infortunato e salterà anche la prossima partita dei Reeds contro l’Everton in FA Cup. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato dell’attuale situazione del giocatore, evitando di sbilanciarsi troppo su quello che potrebbe essere il suo eventuale futuro: “Fa parte di quei giocatori che conto di poter recuperare per la sfida col Manchester City del 14 gennaio. Vincere non dipende solo da me, abbiamo il dovere di vincere e per questo proviamo a essere più imprevedibili, più pericolosi sotto porta, a difendere meglio. n FA Cup ci sono solo grandi squadre e dobbiamo essere pronti. Sappiamo quanto i nostri tifosi abbiano una voglia matta di vincere qualcosa, siamo ingordi quanto loro ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. So di avere addosso la pressione di dover vincere qualcosa ma non la sento“.

Klopp ha cercato di non sbilanciarsi troppo sul futuro di Coutinho, sviando successivamente il discorso dal singolo giocatore al collettivo e ribadendo nuovamente quelli che sono gli obiettivi della squadra, che quest’anno ha l’obbligo di dover puntare a qualche trofeo per poter salvare la stagione e cercare di progredire nella sua crescita.