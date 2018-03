Mercoledì sera all’Allianz Stadium è andato in scena il recupero del match della 26esima giornata di campionato tra Juventus e Atalanta. I bianconeri grazie alle marcature di Higuain nel primo tempo e Matuidi nella ripresa sono riusciti a far propria una partita che ha permesso alla squadra di Masimiliano Allegri di consolidare un primato in classifica già conquistato domenica, quando vincendo contro l’Udinese la Juventus ha sfruttato lo stop subito dal Napoli contro l’Inter. Dopo questo successo dunque i bianconeri si sono portata a +4 sui partenopei i quali ora se vorranno continuare a sognare il tricolore saranno chiamati a condurre un percorso senza sbavature, privo di cali di tensione, dove dovranno cercare di tenere aperto il campionato almeno fino alla 34.a gornata quando si giocherà lo scontro diretto a Torino, ma non sarà semplice.

Come ricorderemo prima del rinvio causato dalla neve, il pre-match di Juventus-Atalanta del 25 febbraio era stato accompagnato da molte polemiche generate dall’ampio turnover che Gasperini aveva pensato di attuare dopo le fatiche di coppa alle quali la sua squadra era stata chiamata pochi giorni prima della sfida. Ebbene, anche la partita di recupero dell’altro ieri ha suscitato qualche malumore tra i tifosi delle squadre avversarie dettato questa volta non dalle scelte di formazione attuate dal mister dei bergamaschi, ma dall’atteggiamento in campo tenuto dagli stessi secondo alcuni troppo blando, quasi arrendevole.

Nello specifico subito dopo il match un tifoso del Napoli, Gennaro Ciro Aiello, avrebbe postato su Twitter una foto ove è riportato quello che dovrebbe essere l’atto di denuncia compilato in tutte le sue parti. La motivazione della stessa, come apprendiamo da calciomercato.com, sarebbe la seguente: “Mercoledì 14/03/2018 io, Gennaro Ciro, ho assistito a una partita di Serie A Tim, dove la squadra Atalanta ha lasciato senza nessuna fatica la vittoria alla Juventus. Denuncio il fatto perché si indaghi sui rapporti tra i club in questione, e non risulti falsato il campionato. A fine partita il calciatore Papu Gomez metteva like a Dybala sul social Instagram”.

Ora a prescindere dalla veridicità o meno della denuncia, la quale naturalmente è falsa viste diverse irregolarità presenti sulla stessa, da questo atteggiamento si palesa un certo malumore tra i tifosi del Napoli che dopo le battute d’arresto subite contro Roma ed Inter vedono allontanarsi la possibilità di conquistare quello scudetto da troppi anni ormai rincorso e che, dopo i risultati delle ultime due giornate di campionato, viene da molti già assegnato alla Juventus.