Juventus, Chiellini ai giocatori del Real: “Voi pagate” (Video)

Che beffa per la Juventus. Dopo lo 0-3 subito all’andata i bianconeri erano chiamati a compiere un miracolo per ottenere la qualificazione alle semifinali di Champions League e se non fosse stato per il direttore di gara, Michael Oliver, molto probabilmente ce l’avrebbero fatta. Infatti la Juventus ha condotto una partita ottima sin dai primi minuti di gioco, quando Mandzukic, sfruttando l’assist fornitogli da Sami Khedira, ha subito sbloccato il match con un colpo di testa che ha superato l’impotente Keylor Navas. Successivamente, dopo un’inevitabile reazione dei Blancos, più volte pericolosi con Isco e Ronaldo, la Juventus è riuscita a trovare il gol dello 0-2 ancora una volta grazie ad un infallibile colpo di testa di Mandzukic, questa volta servito da Lichtsteiner. Nella ripresa, poi, è arrivata la ciliegina sulla torta: il gol dello 0-3 messo a segno dal centrocampista francese, Blaise Matuidi, abile a sfruttare un errore di Navas che non era riuscito a bloccare una palla messa nel mezzo da Douglas Costa.

A quel punto la partita sembrava destinata ai supplementari, ma a pochi secondi dalla fine l’episodio che ha cambiato la storia del match: Lucas Vazquez, servito con una sponda di Ronaldo, viene atterrato in area da Mehdi Benatia. L’arbitro concede il penalty. I giocatori della Juventus si sono una infuriati: Gigi Buffon ha protestato contro l’arbitro Oliver con rabbia, tant’è che è stato espulso per la prima in 117 partite disputate in Champions League. Come Buffon anche Giorgio Chiellini ha perso le staffe alla concessione del rigore: il difensore bianconero rivolgendosi ai giocatori del Real ha esclamato -compiendo tra l’altro gesti inequivocabili- : “Voi pagate, voi pagate”.

Al termine del match Chiellini non ha risparmiato un attacco a Collina: “Nessuno poteva immaginare una prestazione come la nostra, a parte noi, che ci abbiamo sempre creduto. Peccato avere un designatore italiano, che parla di trasparenza. L’arbitro è quello che si dovrebbe notare meno in una gara così”.