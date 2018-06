Tottenham, Harry Kane rinnova a “vita”. Per il bomber contratto fino al 2024

Molto spesso nel mondo del calcio si parla di calciatori che vanno via per soldi, quest’oggi invece è arrivata una notizia che sicuramente ha fatto molto scalpore. Stiamo parlando del rinnovo di contratto di Harry Kane con il suo “amato” Tottenham, un prolungamento fino al 2024 che sa di contratto a “vita”con gli spurs. Non solo il rinnovo del contratto ha fatto rumore e scalpore, a fare notizia è il mancato inserimento di una clausola rescissoria, motivo che ha fatto intendere chiaramente che la carriera di Harry Kane sarà interamente legata al club inglese.

La notizia ha fatto rumore, in quanto il fuoriclasse inglese da tempo è finito nel mirino dei grandi club europei, rinnovando con il Tottenham ha sposato in pieno il progetto del club inglese, un club che anno dopo anno sta diventando sempre più grande. I numeri di Kane con la maglia degli spurs fanno paura, dal 2013 ad oggi il centravanti della nazionale inglese ha collezionato 148 presenze, mettendo a segno addirittura 108 reti. Numeri pazzeschi, che confermano tutta la classe della punta del Tottenham e dell’Inghilterra, senza dimenticare che è ancora molto giovane, visto e considerato che il 28 luglio compirà 25 anni.

Il Real Madrid dovrà rassegnarsi alla volontà e alla fedeltà di Kane, approdando ai blancos avrebbe potuto guadagnare molto di più, oltre a poter ambire alla conquista della Champions ogni stagione. Non capita tutti i giorni di assistere ad un evento del genere, nel suo piccolo Harry Kane ha dimostrato che i soldi non sono tutto nella vita, dimostrando che l’amore per il proprio club non ha prezzo. Ora spetterà alla società londinese continuare a costruire anno dopo anno una squadra all’altezza, proprio come accaduto nelle ultime stagioni, che hanno visto il Tottenham dare filo da torcere in Premier a club del calibro di Manchester Utd, Manchester City e Chelsea.