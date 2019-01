Consigli Fantacalcio Serie A 21.a giornata: chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 21.a giornata. Serie A che vede disputare in questo weekend di campionato la seconda giornata del girone di ritorno. Si parte sabato con tre anticipi: alle ore 15 Sassuolo-Cagliari; alle 18 Sampdoria-Udinese e alle 20.30 chiude Milan-Napoli che poteva essere la partita del grande ex Higuain, ormai passato al Chelsea, e invece potrebbe esserci l’esordio di Piatek in rossonero. Domenica di campionato che si apre con la gara delle 12.30 tra Chievo e Fiorentina, alle ore 15 altre tre gare come di consueto ma spicca il match di Bergamo tra Atalanta e Roma; alle ore 18 l’Inter di Spalletti fa visita al Torino; chiude l’attesissimo posticipo dell’ ‘Olimpico’ tra Lazio e Juventus. Monday night che si giocherà tra Empoli e Genoa.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Cagliari (sabato ore 15). I neroverdi padroni di casa dopo la partenza in settimana di Boateng, destinazione Barcellona, si apprestano ad ospitare il Cagliari nel primo anticipo di questo turno di campionato. De Zerbi deve rinunciare allo squalificato Sensi e all’infortunato Sernicola, mentre restano in dubbio Duncan e Marlon, va in panchina il neo acquisto Scamacca; Maran deve rinunciare a Cerri, Klavan, Sau e Castro, ma potrà contare sul nuovo arrivato Birsa.

CONSIGLIATI: Berardi e Babacar (Sassuolo); Barella, Birsa, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Ferrari e Djuricic (Sassuolo); Pisacane e Bradaric (Cagliari).

Consigli Fantacalcio di Sampdoria-Udinese (sabato ore 18). A ‘Marassi’ la Samp di Giampaolo ospita l’Udinese di Nicola. Momenti opposti per le due squadre: blucerchiati lanciati nella corsa all’Europa; friulani in lotta per la salvezza. I blucerchiati devono fare a meno dello squalificato Ramirez e degli infortunati Barreto e Caprari, va in panchina Gabbiadini; mentre Nicola è alle prese con l’infermeria piena ma potrà contare sull’arrivo delle ultime ore Di Maio, proveniente dal Bologna e che va in panchina.

CONSIGLIATI: Audero, Praet, Saponara e Quagliarella (Sampdoria); Fofana, Okaka e De Paul (Udinese).

SCONSIGLIATI: Tonelli e Jankto (Sampdoria); Musso, Nuytinck, Opoku e D’ Alessandro (Udinese).

Consigli Fantacalcio di Milan-Napoli (sabato ore 20.30). Primo match interessante di giornata è quello di ‘San Siro’ tra Milan e Napoli. Rossoneri che hanno acquistato Piatek dal Genoa e ceduto Higuain al Chelsea in questa sessione di mercato, mentre il Napoli vuole rafforzare il proprio secondo posto in classifica. Gattuso deve rinunciare agli infortunati Biglia, Zapata, Bonaventura e Caldara; mentre il grande ex Ancelotti deve fare a meno di Chiriches.

CONSIGLIATI: Romagnoli, Kessie, Paquetà, Suso e Cutrone (Milan); Koulibaly, Callejon, Ruiz, Insigne e Milik (Napoli).

SCONSIGLIATI: Calabria e Calhanoglu (Milan); Malcuit, Ghoulam e Hamsik (Napoli).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Fiorentina (domenica ore 12.30). Lunch match di scena al ‘Bentegodi’ di Verona in questa seconda giornata di ritorno in Serie A. Clivensi in una situazione disperata di classifica, anche se le cose vanno leggermente meglio dall’arrivo in panchina di Di Carlo; viola che invece vogliono tornare in Europa. Di Carlo deve fare a meno degli squalificati Kiyinee Bani e degli infortunati Cacciatore, Seculin e Obi, incerto se il nuovo arrivo Schelotto verrà convocato; Pioli deve fare a meno per squalifica di Biraghi e Fernanes ma può contare sul nuovo arrivo Muriel, due goal nel turno scorso contro la Sampdoria.

CONSIGLIATI: Sorrentino, Radovanovic, Giaccherini e Pellissier (Chievo); Veretout, Chiesa e Muriel (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: Rigoni (Chievo); Gerson e Simeone (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Atalanta-Roma (domenica ore 15). E’ il match più interessante del turno in questione perchè le due squadre si giocano un posto in Europa, i bergamaschi l’Europa League, mentre i giallorossi vogliono il quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso alla Champions. Gasperini deve fare a meno dell’infortunato Freuler, mentre Di Francesco deve rinunciare a Perotti, Under e Juan Jesus.

CONSIGLIATI: Mancini, Ilicic e Zapata (Atalanta); Cristante, Zaniolo e El Shaarawy (Roma).

SCONSIGLIATI: Palomino e Castagne (Atalanta); Florenzi e Nzonzi (Roma).

Consigli Fantacalcio di Bologna-Frosinone (sabato ore 15). Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna si gioca il match salvezza tra i padroni di casa e il Frosinone di Baroni. Inzaghi, reduce dal pareggio contro la Spal, deve rinuniare all’infoortunato Dzemaili; mentre Baroni deve fare a meno di Brighenti, Dionisi e Zampano e attende notizie dal mercato di riparazione, che ha già portato in Ciociaria Viviani, Valzania, Simic e l’attaccante Trotta.

CONSIGLIATI: Skorupski, Soriano, Sansone e Palacio (Bologna); Chibsah, Campbell e Ciano (Frosinone).

SCONSIGLIATI: Poli (Bologna); Valzania e Beghetto (Frosinone).

Consigli Fantacalcio di Parma-Spal (domenica ore 15). Allo stadio ‘Tardini’ il Parma ospita la Spal in un match importante per entrambe, infatti i ducali vogliono continuare a stupire in questo campionato, mentre la Spal ha bisogno di punti per la salvezza. D’Aversa deve fare a meno degli infortunati Grassi e Rigoni; mentre sul fronte ‘spallino’ mister Semplici deve fare a meno dello squalificato Cionek.

CONSIGLIATI: Sepe, Bruno Alves, Kucka, Gervinho e Inglese (Parma); Lazzari, Kurtic e Antenucci (Spal).

SCONSIGLIATI: Scozzarella e Biabiany (Parma); Valdifiori (Spal).

Consigli Fantacalcio di Torino-Inter (domenica ore 18). Match importante allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino ed Inter. I padroni di casa non hanno ancora vinto nel 2019 tra Coppa Italia e campionato e nel match precedente la sconfitta contro la Roma è arrivata dopo che il ‘toro’ aveva recuperato due goal ai giallorossi ma alla fine gli uomini di Mazzarri si sono arresi per 3-2; i neroazzurri non sono riusciti a superare nello scorso turno il Sassuolo, sempre più bestia nera dell’Inter. Mazzarri deve rinunciare allo squalificato Meitè, mentre restano in dubbio Baselli e Lukic; Spalletti deve fare a meno solo dell’infortunato Keità e dal mercato arriva il difensore Cedric, proveniente dal Southampton.

CONSIGLIATI: Sirigu, Rincon, Ansaldi, Belotti e Iago Falque (Torino); Handanovic, Skriniar, Politano e Icardi (Inter).

SCONSIGLIATI: Baselli (Torino); D’Ambrosio, Vecino e Perisic (Inter).

Consigli Fantacalcio di Lazio-Juventus (domenica ore 20.30). Il match più importante della domenica è il posticipo dell’ ‘Olimpico’ tra Lazio e Juventus. Biancocelesti reduci dal K.O del ‘San Paolo’ contro il Napoli, mentre bianconeri al momento imbattibili e guidano a +9 sul Napoli. Simone Inzaghi deve rinunciare agli squalificato Acerbi e Marusic e all’infortunato Luis Felipe; Allegri non è spaventato dal problema infortuni dato la grande ampiezza della rosa bianconera, ma proprio dalla Lazio sta per firmare il difensore Caceres, alla terza esperienza in bianconero.

CONSIGLIATI: Lulic, Milinkovic Savic e Immobile (Lazio); Cancelo, Matuidi, Dybala e Cristiano Ronaldo (Juventus).

SCONSIGLIATI: Bastos e Luis Alberto (Lazio); Alex Sandro e Emre Can (Juventus).

Consigli Fantacalcio di Empoli-Genoa (lunedì ore 20.30). Chiude questo turno di campionato il ‘monday night’ tra Empoli e Genoa. Squadre reduci da momenti di forma opposti, infatti nel turno precedente i toscani hanno pareggiato 2-2 sul campo del Cagliari, mentre i rossoblu orfani di Piatek, andato al Milan, vengono dalla sconfitta casalinga per 2-0 proprio contro i rossoneri. Nell’ Empoli tornano dal 1′ minuto Bennacer e Krunic ma devono rinunciare all’infortunato La Gumina; nei liguri indisponibile Hiljemark, mentre resta in dubbio Sandro, il sostituto di Piatek in attesa di novità dal mercato per il momento è Pandev, vanno in panchina i nuovi arrivati Sturaro e Pezzella dall’Udinese.

CONSIGLIATI: Provedel, Di Lorenzo, Traorè, Krunic e Caputo (Empoli); Lazovic e Kouamè (Genoa).

SCONSIGLIATI: Rasmussen (Empoli); Zukanovic (Genoa).