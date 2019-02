Consigli Fantacalcio Serie A 22.a giornata. Dopo la conclusione del calciomercato lo scorso 31 gennaio alle ore 20, la Serie A ha visto diverse squadre rinforzarsi nel tentativo di raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Mercato invernale che tra le grandi ha visto i movimenti del Milan in primis, con la cessione di Higuain al Chelsea e l’arrivo di Piatek al Milan, mentre sono rimaste ferme sia la Roma (unico momivento la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari) che il Napoli, a parte la cessione di Rog al Siviglia. La Juventus ha ceduto Benatia al Al Duhail e Sturaro al Genoa, e riporta in bianconero Caceres; mentre l’Inter acquista Cedric Soares in prestito, proveniente dal Southampton. Tornando al campo, questa terza giornata di ritorno si apre con l’anticipo delle ore 15 Empoli-Chievo, alle ore 18 si gioca Napoli-Sampdoria ed in serata alle 20.30 chiude Juventus-Parma. Domenica all’ora di pranzo apre il match di Ferrara tra Spal e Torino, mentre alle ore 15 spicca Udinese-Fiorentina, alle ore 18 l’Inter ospita il Bologna, chiude il programma domenicale il posticipo dell’Olimpico Roma-Milan. Lunedì doppio posticipo: alle ore 19 Frosinone-Lazio, alle 21 Cagliari-Atalanta.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Empoli-Chievo (sabato ore 15). Allo stadio ‘Castellani’ i padroni di casa dell’Empoli ospitano il Chievo da un match dal sapore salvezza. I toscani di Iachini potrebbero subito schierare in campo i nuovi acquisti, a partire dal portiere Dragowski prelevato dalla Fiorentina e per finire all’ultimo arrivato in Toscana, Diego Farias. D’altro canto Maran dopo la partenza di Radovanovic al Genoa ritrova in mediana Rigoni, mentre in attacco Stepinski potrebbe affiancare l’eterno Pellissier.

CONSIGLIATI: Di Lorenzo, Bennacer, Pasqual e Caputo (Empoli); Sorrentino, Giaccherini e Pellissier (Chievo).

SCONSIGLIATI: portiere (ballottaggio Provedel-Dragowski) e Krunic (Empoli); Kiyine (Chievo).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Sampdoria (sabato ore 18). Match particolare per Fabio Quagliarella che al ‘San Paolo’ sfiderà la sua ex squadra e non solo, infatti il 36enne attaccante blucerchiata è nativo di Castellamare di Stabia. Gli azzurri vogliono dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan e ad affiancare Insigne davanti ci sarà uno tra Milik e Mertens, squalificato Ruiz. Sul fronte blucerchiato le ultime ore di calciomercato hanno portato alla cessione di Kownacky al Dusseldorf e hanno portato l’arrivo di Sau dal Cagliari, squalificato Praet.

CONSIGLIATI: Koulibaly, Callejon e Insigne (Napoli); Linetty, Saponara e Quagliarella (Sampdoria)

SCONSIGLIATI: Malcuit (Napoli); Colley, Ramirez e Defrel (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Juventus-Parma (sabato ore 20.30). I bianconeri di Max Allegri vogliono dimenticare la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia ad opera di una grande Atalanta e ripensano al campionato, ospitando all’ ‘Allianz’ il Parma. Bianconeri alla prese con l’emergenza difesa, dove il rientrante Caceres sostituirà l’infortunato Chiellini e affiancherà Rugani al centro della difesa, che a sua volta sarà il sostituto di Bonucci, infortunatosi contro la Lazio nel turno precedente. Nel Parma di D’Aversa non dovrebbero esserci novità rispetto alla formazione di domenica scorsa.

CONSIGLIATI: Perin, Cancelo, Caceres (sempre in goal nei suoi esordi bianconeri), Pjanic, Ronaldo e Mandzukic (Juventus); Bruno Alves, Gervinho e Inglese (Parma).

SCONSIGLIATI: Emre Can e Dybala (Juventus), Sepe, Iacoponi, Bastoni e Gagliolo (Parma).

Consigli Fantacalcio di Spal-Torino (domenica ore 12.30). Allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara la Spal ospita il Torino un un match che si preannuncia importante su entrambi i fronti. I padroni di casa sono reduci dall’exploit in quel Parma vincendo per 3-2 dopo lo svantaggio per 2-0, mentre il Torino ha vinto contro l’Inter e alimenta le speranze per l’Europa. Semplici deve rinunciare allo squalificato Petagna, che potrebbe essere rimpiazzato da Paloschi al fianco di Antenucci; Mazzarri ritrova in mezzo al campo Meitè dopo la squalifica, mentre Zaza è favorito per giocare al fianco di Belotti.

CONSIGLIATI: Viviano, Lazzari, Kurtic, Fares e Antenucci (Spal); Izzo, Meitè, Ansaldi e Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: Valdifiori (Spal); Djidji, Aina e Baselli (Torino).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Sassuolo (domenica ore 15). Allo stadio ‘Marassi’ di Genova i padroni di casa di Prandelli ospitano il Sassuolo di De Zerbi. Genoa rivoluzionato dal mercato di gennaio con le partenze di Romulo, Piatek e Sandro in modo particolare ma sotto la lanterna sono arrivati Sanabria, Radovanovic e Sturaro, squalificato Rolon per i rossoblu; i neroverdi devono fare a meno di Marlon, Sernicola e Magnanelli.

CONSIGLIATI: Criscito e Sanabria (Genoa); Duncan e Babacar (Sassuolo).

SCONSIGLIATI: Veloso e Radovanovic (Genoa); Peluso e Djuricic (Sassuolo).

Consigli Fantacalcio di Udinese-Fiorentina (domenica ore 15). La Fiorentina ritorna in quel di Udine dove ha vissuto il dramma Astori. Tornando alla partita l’Udinese di Nicola dovrebbe affidarsi agli impieghi dal 1’minuto dei nuovi acquisti De Maio e Okaka; mentre i viola dopo lo scoppiettante 7-1 di Coppa Italia contro la Roma, che è valso un posto in semifinale, nel match della ‘Dacia Arena’ Stefano Pioli vuole continuare a vincere, ma deve rinunciare allo squalificato Benassi.

CONSIGLIATI: Fofana, D’Alessandro e De Paul (Udinese); Biraghi, Veretout, Chiesa, Simeone e Muriel (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: De Maio e Behrami (Udinese); Gerson e Fernandes (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Inter-Bologna (domenica ore 18). Periodo difficile in casa Inter dopo l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro la Lazio e anche per il caso spinoso legato a Perisic, mentre il Bologna dopo lo 0-4 contro il Frosinone ha esonerato Inzaghi, sostituito da Mihajlovic, al ritorno s Bologna 10 anni dopo. Spalletti deve rinunciare allo squalificato Politano e agli infortunati Vrsaljko (stagione finita per il croato) e Borja Valerno; mentre Mihajlovic deve rinunciare agli squalificati Helander e Mattiello e all’infortunato Dzemaili, mentre in attacco potrebbe avere chance Destro.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, Brozovic e Icardi (Inter); Soriano e l’ex Palacio (Bologna).

SCONSIGLIATI: Miranda, Cedric, Nainggolan e Lautaro Martinez (Inter); Skorupski, Dijks e Santander (Bologna).

Consigli Fantacalcio di Roma-Milan (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘Olimpico’ va in scena il match di cartello di questo turno di campionato per vari motivi, sia per il quarto posto valevole per un posto in Champions, sia per il destino di Di Francesco, appeso ad un filo; sta meglio il Milan che ha trovato in Piatek il bomber che cercava da tempo. Il tecnico giallorosso è in emergenza sia per le squalifiche (Cristante e N’Zonzi), sia per gli infortuni (Mirante, Under, Perotti e Juan Jesus), ma ritrova dal 1’minuto De Rossi; mentre Gattuso dovrebbe riproporre dal 1’minuto Piatek, favorito su Cutrone.

CONSIGLIATI: Pellegrini, De Rossi, Zaniolo e Dzeko (Roma); Romagnoli, Bakayoko, Suso e Piatek (Milan).

SCONSIGLIATI: Olsen, Fazio e Manolas (Roma); Calabria e Kessie (Milan).

Consigli Fantacalcio di Frosinone-Lazio (lunedì ore 19). Allo stadio ‘Stirpe’ il Frosinone ospita la Lazio nel derby laziale. I ciociari si sono rinforzati nel mercato invernale con gli acquisti di Viviani, Simic e Trotta, mentre hanno salutato la Ciociaria Hallfredsson, Campbell e Soddimo. Mister Baroni deve rinunciare allo squalificato Cassata. La Lazio viene dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Milan e sul mercato i laziali si sono rinforzati con l’acquisto di Romulo dal Genoa. Simone Inzaghi deve rinunciare in questo match allo squalificato Milinkovic Savic e all’infortunato Luiz Felipe, in dubbio Wallace.

CONSIGLIATI: Ciano (Frosinone); Acerbi, Marusic, Lucas Leiva e Immobile (Lazio).

SCONSIGLIATI: Goldaniga e Valzania (Frosinone); Lulic (Lazio).

Consigli Fantacalcio di Cagliari-Atalanta (lunedì ore 21). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita l’Atalanta nell’ ultimo incontro di questo turno di campionato. Cagliari che ha ceduto Farias e Sau nel mercato di riparazione ed ha acquistato Thereau e Luca Pellegrini durante le ultime ore di questa sesstione invernale. L’Atalanta viene dalla grandissima vittoria contro la Juventus in Coppa Italia, che l’ha proiettata in semifinale. Maran deve rinunciare allo squalificato Barella, mentre Gasperini è alle prese con il dubbio Ilicic, uscito malconcio contro la Juventus.

CONSIGLIATI: Cragno, Birsa, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari); Palomino, Pasalic e Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Pisacane e Cigarini (Cagliari); Toloi (Atalanta).