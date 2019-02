Consigli Fantacalcio Serie A 25.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 25.a giornata. Turno di campionato che si apre da San Siro con l’anticipo tra Milan ed Empoli. Soli due anticipi sabato: alle ore 15 Torino Atalanta, alle ore 20.30 derby Frosinone-Roma. La domenica di Serie A si aprirà con il lunch match Sampdoria-Cagliari, mentre alle ore 15 la Juventus sarà di scena a Bologna, chiudono il turno Parma-Napoli alle 18 e Fiorentina-Inter alle 20.30. Rinviata Lazio-Udinese.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Milan-Empoli (venerdì ore 20.30). Il Milan di Gattuso ospita a ‘San Siro’ l’Empoli in un match che i rossoneri vogliono vincere per il quarto posto ma anche per avvicinare l’Inter, attesa dalla trasferta difficile di Firenze; mentre i toscani vengono rinfrancati dal rotondo successo per 3-0 contro il Sassuolo. Gattuso deve rinunciare allo squalificato Suso e agli infortunati Caldara e Bonaventura; mentre Iachini deve fare a meno di Antonelli, infortunato delle ultime ore.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, Paquetà, Piatek e Calhanoglu (Milan); Krunic, Caputo e Farias (Empoli).

SCONSIGLIATI: Calabria e Borini (Milan); Dragowski, Veseli e Dell’Orco (Empoli).

Consigli Fantacalcio di Torino-Atalanta (sabato ore 15). Allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ si affrontano due squadre bisognose di punti per raggiungere i propri obiettivi. Il Torino di Mazzarri, reduce dal pareggio importante di Napoli, per il match contro i bergamaschi deve rinunciare allo squalificato Rincon, mentre resta in dubbio la presenza di Djidji; mentre Gasperini, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan, deve rinunciare allo squalificato De Roon, mentre Gomez è in dubbio.

CONSIGLIATI: Sirigu, Aina, Baselli, Iago Falque e Belotti (Torino); Freuler, Ilicic e Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Djidji, Meitè e Lukic (Torino); Mancini, Pasalic e Gomez (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Frosinone-Roma (sabato ore 20.30). Derby laziale in programma allo ‘Stirpe’ di Frosinone tra i ciociari e la Roma di Di Francesco. Frosinone reduce dalla sconfitta pesante a Torino contro la Juventus e mister Baroni in attacco dovrebbe affidarsi alla coppia Ciano-Ciofani; mentre Di Francesco dopo la vittoria sofferta ed importante contro il Bologna, nel match contro il Frosinone deve rinunciare agli infortuni di Karsdorp e Schick.

CONSIGLIATI: Chibsah e Ciano (Frosinone); Fazio, Kolarov, Zaniolo e Dzeko (Roma).

SCONSIGLIATI: Goldaniga, Salamon, Maiello e Beghetto (Frosinone); Nzonzi e Pellegrini (Roma).

Consigli Fantacalcio di Sampdoria-Cagliari (domenica ore 12.30). All’oradi pranzo la Sampdoria di Giampaolo ospita il Cagliari di Maran. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta contro l’Inter, vogliono ritornare alla vittoria, che manca da tre giornate. Per questo incontro Giampaolo deve a fare a meno dello squalificato Linetty e degli infortunati Caprari e Barreto, mentre è in dubbio Ramirez. I sardi di Maran sono reduci dal successo casalingo contro il Parma e devono fare a meno contro la Sampdoria dello squalificato Joao Pedro e degli infortunati Cerri, Castro, Klavan e Birsa, mentre sono in dubbio Thereau, Romagna e Faragò.

CONSIGLIATI: Audero, Andersen, Ekdal, Saponara e Quagliarella (Sampdoria); Barella e Pavoletti (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Colley, Murru e Jankto (Sampdoria); Pellegrini e Cigarini (Cagliari).

Consigli Fantacalcio di Bologna-Juventus (domenica ore 15). La Juventus di Allegri dopo la bruciante sconfitta in Champions per mano dell’Atletico Madric (2-0 il risultato finale) si rituffa in campionato facendo visita al Bologna di Mihajlovic reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Roma. Il tecnico serbo deve fare a meno degli infortunati Lyanco, Gonzalez, Destro e Mattiello; mentre Allegri oltre allo squalificato Emre Can deve rinunciare a Cuadrado e Khedira.

CONSIGLIATI: Soriano, Sansone e Santander (Bologna); Ronaldo e Mandzukic (Juventus).

SCONSIGLIATI: Skorupski, Helander e Palacio (Bologna); Cancelo, Bonucci, Bentancur e Dybala (Juventus).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Genoa (domenica ore 15). Sfida salvezza di scena al ‘Bentegodi’ tra Chievo e Genoa. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Udine e nel match contro il Genoa Di Carlo deve rinunciare agli squalificati Depaoli e Giaccherini oltre agli infortunati Frey, Seculin, Pellissier e Tomovic, mentre resta in dubbio Rossettini; Prandelli invece deve fare a meno di Favilli, Hiljemark e Lapadula, tutti e tre infortunati.

CONSIGLIATI: Sorrentino, Hetemaj e Stepinski (Chievo); Criscito, Sanabria e Kouamè (Genoa).

SCONSIGLIATI: Bani, Leris, Dioussè e Djordjevic (Chievo); Rolon e Lazovic (Genoa).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Spal (domenica ore 15). Entrambe le squadre vengono da due sconfitte pesanti, i neroverdi battuti 3-0 ad Empoli, mentre la Spal ha perso 1-4 al ‘Mazza’ contro la Fiorentina, partita nervosa dopo l’episodio del Var dopo la concessione del rigore alla Fiorentina e il conseguente annullamento del goal ai ferraresi. Mister De Zerbi deve fare a meno dello squalificato Berardi oltre agli infortunati Marlon e Sernicola; mentre Semplici deve rinunciare allo squalificato Schiattarella e all’infortunato Lazzari.

CONSIGLIATI: Sensi, Duncan e Djuricic (Sassuolo); Kurtic, Fares e Petagna (Spal).

SCONSIGLIATI: Magnani, Locatelli e Babacar (Sassuolo); Vicari, Murgia e Antenucci (Spal).

Consigli Fantacalcio di Parma-Napoli (domenica ore 18). Dopo l’impegno di Europa League contro lo Zurigo, trasferta insidiosa per il Napoli di Ancelotti che sarà ospite del Parma. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Cagliari e in questo primo posticipo della 25.a giornata devono fare i conti con l’infortunio di Scozzarella che si aggiunge ai soliti Dimarco, Grassi e Sierralta, mentre sono in dubbio Bastoni e Stulac; Ancelotti deve fare a meno dello squalificato Insigne e degli infortunati Mario Rui e Albiol.

CONSIGLIATI: l’ex Sepe, Bruno Alves, Kucka, Gervinho e Inglese (Parma); Koulibaly, Callejon, Allan, Milik e Mertens (Napoli).

SCONSIGLIATI: Gobbi, Stulac e Biabiany (Parma); Malcuit e Ruiz (Napoli).

Consigli Fantacalcio di Fiorentina-Inter (domenica ore 20.30). Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, trasferta al ‘Franchi’ di Firenze per l’Inter di Spalletti. I viola, reduci dalla vittoria di Ferrara contro la Spal, devono rinunciare agli infortunati Mirallas e Pezzella; mentre l’Inter deve fare a meno di Keita, ancora assente, Icardi sembra destinato ad un’altra gara in tribuna.

CONSIGLIATI: Biraghi, Veretout, Muriel e Chiesa (Fiorentina); Handanovic, Skriniar, Brozovic, Nainggolan, Perisic e Lautaro (Inter).

SCONSIGLIATI: Ceccherini, Benassi e Gerson (Fiorentina); D’Ambrosio, Asamoah e Vecino (Inter).

Lazio-Udinese. RINVIATA