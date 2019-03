Consigli Fantacalcio Serie A 26.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 26.a giornata. Anche questo turno di campionato si aprirà con l’anticipo del venerdì e alle ore 20.30 alla Sardegna Arena scenderanno in campo Cagliari ed Inter, in questo turno si giocheranno due big match molto attesi, il primo sabato sera alle 20.30 è il derby della capitale Lazio-Roma, mentre domenica Napoli-Juventus è ilposticipo del turno di campionato, l’altra partita interessante è Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Cagliari-Inter (venerdì ore 20.30). Nell’anticipo che apre questo turno di campionato il Cagliari di Maran ospita alla ‘Sardegna Arena’ l’Inter di Spalletti. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Genova contro la Samp e nel match odierno contro i neroazzurri Maran oltre allo squalificato Deiola deve fare i conti con diversi infortuni, su tutti ancora assente il difensore centrale Romagna. Spalletti non ha ancora recuperato Keita e Icardi non è stato ancora una volta convocato.

CONSIGLIATI: Cragno, Barella, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari); Handanovic, Skriniar, Politano, Perisic e Lautaro (Inter).

SCONSIGLIATI: Srna, Pellegrini e Cigarini (Cagliari); D’Ambrosio, Asamoah e Vecino (Inter).

Consigli Fantacalcio di Empoli-Parma (sabato ore 15). Sfida cruciale per gli uomini di Iachini che allo stadio ‘Castellani’ ospitano il Parma. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di ‘San Siro’ contro il Milan e nel match contro i ducali devono fare a meno degli infortunati Mchedlidze e Antonelli, nel Parma out Scozzarella, Grassi e Ceravolo.

CONSIGLIATI: Di Lorenzo, Bennacer, Krunic e Caputo (Empoli); Kucka e Gervinho (Parma).

SCONSIGLIATI: Acquah e Farias (Empoli); Bastoni, Stulac e Biabiany (Parma).

Consigli Fantacalcio di Milan-Sassuolo (sabato ore 18). Il Milan di Gattuso dopo il pareggio contro la Lazio in Coppa Italia, ospita a ‘San Siro’ il Sassuolo. Gattuso deve fare a meno di Bonaventura e Caldara, ma sembra aver recuperato Kessie dopo l’infortunio patito contro la Lazio. De Zerbi oltre allo squalificato Duncan, deve rinunciare a Marlon, Sernicola e Brignola.

CONSIGLIATI: Donnarumma, Romagnoli, Paquetà, Piatek e Calhanoglu (Milan); l’ex Locatelli, Sensi, Berardi e Djuricic (Sassuolo).

SCONSIGLIATI: Conti e Kessie (Milan); Ferrari, Bourabia e Babacar (Sassuolo).

Consigli Fantacalcio di Lazio-Roma (sabato ore 20.30). Allo stadio ‘Olimpico’ si gioca il derby della Capitale, le due squadre arrivano a questo match da due momenti di forma differenti, la Lazio è reduce dal pareggio di Coppa Italia contro il Milan, mentre la Roma è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro il Frosinone nel turno precedente. Simone Inzaghi deve rinunciare a Wallace, Lukaku e Berisha; mentre Di Francesco deve fare a meno di Under, mentre Schick e Manolas sono in dubbio, con quest’ultimo che potrebbe recuperare.

CONSIGLIATI: Acerbi, Lucas Leiva, Milinkovic e Immobile (Lazio); Kolarov, De Rossi, Zaniolo, El Shaarawy e Dzeko (Roma).

SCONSIGLIATI: Luis Alberto (Lazio); Olsen, Manolas e Nzonzi (Roma).

Consigli Fantacalcio di Torino-Chievo (domenica ore 12.30). Il Torino ospita all’ ‘Olimpico Grande Torino’ un Chievo in netta difficoltà di risultati. Gli uomini di Mazzarri puntano ad un posto in Europa League ed in questo match sono tutti a disposizione del tecnico livornese, che davanti si affiderà alla coppia Belotti-Iago Falque; Di Carlo invece oltre allo squalificato Hetemaj, deve fare a meno degli infortunati Seculin, Frey e Tomovic, mentre è ancora in dubbio capitan Pellissier.

CONSIGLIATI: Sirigu, Izzo, Aina, Rincon, Belotti e Iago Falque (Torino); Giaccherini e Stepinski (Chievo).

SCONSIGLIATI: Dijdij, Meitè e Baselli (Torino); De Paoli, Jaroszynski, Dioussè e Djordjevic (Chievo).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Frosinone (domenica ore 15). Il Genoa di Prandelli ospita a ‘Marassi’ il Frosinone di Baroni. I padroni di casa, reduci dal pareggio di Verona contro il Chievo, devono fare a meno degli infortunati Lapadula, Hiljemark, Mazzitelli e Favilli; mentre Baroni deve rinunciare al solito Dionisi e a Ghiglione per infortunio, mentre Zampano è in dubbio.

CONSIGLIATI: Radu, Romero, Sanabria e Kouamè (Genoa); Chibsah, Pinamonti e Ciano (Frosinone).

SCONSIGLIATI: Rolon, Relanger e Bessa (Genoa); Salamon, Zampano e Viviani (Frosinone).

Consigli Fantacalcio di Spal-Sampdoria (domenica ore 15). La Spal nella corsa alla salvezza ospita allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara la Sampdoria, che ha obiettivi europei. I padroni di casa devono rinunciare ancora a Lazzari per infortunio, mentre Viviano dovrebbe recuperare dopo il forfait di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gianpaolo oltre allo squalificato Ekdal, deve rinunciare ai soliti Barreto e Caprari, mentre la presenza dal 1′ minuto di Ramirez è incerta.

CONSIGLIATI: Fares, Kurtic e Petagna (Spal); Audero, Andersen, Linetty, Praet, Saponara e Quagliarella (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Viviano, Bonifazi e Murgia (Spal); Colley, Murru e Defrel (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Udinese-Bologna (domenica ore 15). Scontro salvezza quello in programma alla ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Nicola e il Bologna di Mihajlovic. Udinese che nel turno precedente non ha giocato contro la Lazio, garà che verra recuperata il 10 o il 17 aprile, e che in questo match contro i felsinei deve rinunciare allo squalificato Fofana e agli infortunati D’Alessandro, Behrami, Samir e Barak. Nel Bologna assenti lo squalificato Pulgar e l’infortunato Destro.

CONSIGLIATI: l’ex De Maio, Stryger Larsen e De Paul (Udinese); Soriano, Sansone e Santander (Bologna).

SCONSIGLIATI: Sandro, Pussetto e Okaka (Udinese); Lyanco, Nagy e Palacio (Bologna).

Consigli Fantacalcio di Atalanta-Fiorentina (domenica ore 18). Atalanta e Fiorentina si riaffrontano a distanza di pochi giorni dopo lo spettacolare 3-3 della semifinale d’andata di Coppa Italia. Per questo primo posticipo della 26.a giornata Gasperini ha tutti a disposizione, mentre Pioli deve ancora rinunciare all’infortunato Pezzella.

CONSIGLIATI: Toloi, Freuler, De Roon, Gomez e Zapata (Atalanta); Biraghi, Veretout, Chiesa e Muriel (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: Djimsiti, Hateboer e Castagne (Atalanta); Laurini e Gerson (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Juventus (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘San Paolo’ va in scena il big match di giornata, il Napoli di Ancelotti ospita la Juventus di Allegri in un match che potrebbe mettere il sigillo su questo campionato. Ancelotti deve rinunciare solo all’infortunato Albiol, mentre Mario Rui è recuperato; Allegri deve rinunciare a Khedira, Cuadrado e Douglas Costa, mentre Cristiano Ronaldo sembra recuperato.

CONSIGLIATI: Koulibaly, Callejon, Allan, Milik e Insigne (Napoli); Chiellini e Dybala (Juventus).

SCONSIGLIATI: Malcuit e Ghoulam (Napoli); Alex Sandro e Bentancur (Juventus).