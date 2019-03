Consigli Fantacalcio Serie A 27.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 27.a giornata. Turno di campionato che verrà aperto dall’anticipo dell’Allianz tra Juventus ed Udinese, due gli anticipi del sabato: Parma-Genoa e Chievo-Milan. Domenica apre il lunch match Bologna-Cagliari, mentre alle 15 l’Inter ospita la Spal. Il posticipo delle 18 metterà di fronte Sassuolo e Napoli. mentre interessante è il posticipo delle 20.30 tra Fiorentina e Lazio. Chiude il ‘monday night’ Roma-Empoli.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Juventus-Udinese (venerdì ore 20.30). In vista dell’ impegno di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus anticipa ad oggi contro l’Udinese. Spazio per il turnover per Max Allegri, che dovrà rinunciare agli squalificati Cancelo e Pjanic e agli infortunati Khedira e Cuadrado, mentre Douglas Costa è in dubbio. Nicola sa che non sarà facile cercare punti salvezza all’ ‘Allianz’ e pertanto proverà a limitare i danni, nei friulani oltre allo squalificato Mandragora, saranno assenti D’Alessandro, Barah, Behrami e Samir per infortunio.

CONSIGLIATI: Szczesny, Barzagli, Emre Can, Bernardeschi e Kean (Juventus); De Paul (Udinese).

SCONSIGLIATI: Alex Sandro, Matuidi e Mandzukic (Juventus); Musso, Nuytinck, Troost-Ekong, Sandro, Pussetto e Okaka (Udinese).

Consigli Fantacalcio di Parma-Genoa (sabato ore 18). Al Tardini il Parma ospita il Genoa di Prandelli. Momento non facile per i ducali che non vincono da sei partite e in questo primo anticipo del sabato devono fare a meno di Stulac e Grassi infortunati, mentre resta in dubbio Barillà, nel Genoa, reduce da due 0-0 contro Chievo e Frosinone, assenti per infortunio Favilli e Hiljemark.

CONSIGLIATI: Sepe, Bruno Alves, Kucka, Gervinho (Parma); Radu, Sanabria e Kouamè (Parma).

SCONSIGLIATI: Bastoni, Barillà e Biabiany (Parma); Lerager, Bessa e Lazovic (Genoa).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Milan (sabato ore 20.30). I padroni di casa allenati da Di Carlo ospitano il Milan di Gattuso. Padroni di casa ultimi in classifica e distanziati dalla salvezza 12 punti, in questo match casalingo contro il Milan, Di Carlo, oltre lo squalificato Rigoni, deve fare a meno di Seculin, Schelotto, Tomovic e Frey, mentre capitan Pellissier è in dubbio. Milan in un ottimo momento dpo il sorpasso sull’Inter in classifica che ha garantito il terzo posto, Gattuso deve rinunciare allo squalificato Rodriguez e all’infortunato Bonaventura.

CONSIGLIATI: Giaccherini e Stepinski (Chievo); Donnarumma, Romagnoli, Kessiè, Paquetà e Piatek (Milan).

SCONSIGLIATI: Jaroszynski, Leris e Djordjevic (Chievo); Laxalt e Bakayoko (Milan).

Consigli Fantacalcio di Bologna-Cagliari (domenica ore 12.30). Match importante per il Bologna di Mihajlovic che al ‘Dall’Ara’ ospita il Cagliari di Maran. Tutti a disposizione del tecnico serbo, che cerca la salvezza in questo campionato; Maran dopo la vittoria sull’Inter del turno precedente deve fare a meno degli squalificati Faragò e Cigarini e degli infortunati Castro, Cerri e Klavan più Birsa che resta in dubbio.

CONSIGLIATI: Skorupski, Pulgar, Soriano e Palacio (Bologna); Cragno, Ceppitelli, Ionita, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Lyanco (Bologna); Pisacane, Padoin e Bradaric.



Consigli Fantacalcio di Frosinone-Torino (domenica ore 15). Il Frosinone dopo il pareggio esterno contro il Genoa ospita allo ‘Stirpe’ il Torino di Mazzarri. Mister Baroni deve rinunciare allo squalificato Cassata e agli infortunati Ghiglione e Dionisi; mentre Mazzarri dopo il successo per 3-0 sul Chievo deve fare a meno di Aina e Millico.

CONSIGLIATI: Salamon, Viviani e Ciano (Frosinone); Sirigu, Rincon e Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: Valzania e Molinaro (Frosinone); Djidji, Meitè e Baselli (Torino).

Consigli Fantacalcio di Inter-Spal (domenica ore 15). L’Inter dopo lo 0-0 di Europa League sul campo dell’Eintracht Francoforte, ospita a ‘San Siro’ la Spal di Semplici. Spalletti deve rinunciare allo squalificato Vecino e a Nainggolan infortunato, Perisic è in dubbio ; Semplici deve fare a meno dello squalificato Cionek, Lazzari è in dubbio.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, Joao Mario e Lautaro (Inter); Kurtic e Petagna (Spal).

SCONSIGLIATI: D’Ambrosio, Borja Valero e Politano (Inter); Murgia, Valoti e Paloschi (Spal).

Consigli Fantacalcio di Sampdoria-Atalanta (domenica ore 15). Sfida dai contenuti europei quella che si giocherà a ‘Marassi’ tra Sampdoria e Atalanta. I padroni di casa devono rinunciare agli infortunati Caprari, Barreto e Ramirez, mentre Tonelli e Quagliarella sono in dubbio; Gasperini deve sciogliere il dubbio riguardante la presenza dal 1’minuto di Toloi.

CONSIGLIATI: Audero, Colley, Praet, Linetty e Saponara (Sampdoria); Hateboer, Freuler, Ilicic e l’ex Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Bereszynski (Sampdoria); Berisha e Castagne (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Napoli (domenica ore 18). Dopo l’impegno di Europa League contro il Salisburgo, il Napoli sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Partita che non avrà in campo i due portieri (Consigli e Meret) entrambi squalificati, nel Sassuolo out Brignola e Marlon, infortunati; mentre Ancelotti deve fare a meno di Albiol.

CONSIGLIATI: Locatelli, Duncan e Berardi (Sassuolo); Koulibaly, Ruiz, Allan e Insigne (Napoli).

SCONSIGLIATI: Pegolo, Demiral, Sensi e Babacar (Sassuolo); Malcuit e Mario Rui (Napoli).

Consigli Fantacalcio di Fiorentina-Lazio (domenica ore 20.30). Al ‘Franchi’ la Fiorentina ospita la Lazio nel posticipo domenicale. Pioli dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta potrà contare su tutta la rosa a disposizione; mentre Inzaghi, smaltita l’euforia del derby vinto di sabato, deve fare a meno di Berisha e Lukaku per infortunio, Wallace e Strakosha invece sono in dubbio.

CONSIGLIATI: Pezzella, Biraghi, Veretout, Muriel e Chiesa (Fiorentina); Acerbi, Milinkovic e Immobile (Lazio).

SCONSIGLIATI: Fernandes, Benassi e Gerson (Fiorentina); Strakosha, Bastos e Romulo (Lazio).

Consigli Fantacalcio di Roma-Empoli (lunedì ore 20.30). Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Porto e che ha portato all’esonero di Di Francesco con l’imminente arrivo in panchina di Ranieri, la Roma ospita all’ ‘Olimpico’ l’Empoli. Roma senza gli squalificati Dzeko, Fazio e Kolarov e con Under e De Rossi infortunati, mentre è in dubbio Pellegrini; Iachini deve rinunciare a Mchedlidze e Antonelli.

CONSIGLIATI: Cristante, Zaniolo e Schick (Roma); Silvestre, Krunic e Caputo (Empoli).

SCONSIGLIATI: Olsen, Marcano, Santon, Nzonzi e Pastore (Roma); Dragowski, Veseli, Acquah e Farias (Empoli).