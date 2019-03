La Revivre Milano affonda l’ammiraglia Perugia 3-2

I ragazzi di coach Giani davanti al pubblico amico del Pala Yamamay di Busto Arsizio battono sia pure al tie-break i campioni in carica della Sir Safety Conad Perugia e chiude al quinto posto la regular season. Una vittoria che ancora una volta suggella la volontà di fare bene e di dire la propria in un campionato stellare quale è quello italiano. I ragazzi di Giani sia pure costretti a rincorrere hanno dato tutto sul campo contro la corazzata Perugia che a sua volta non paga del sicuro primo posto in classifica ha fatto di tutto per far propria la gara. Milano chiude a pari punti con Modena ma per aver vinto una partita in meno è quinta e l’avversaria per i quarti dei playoff sarà proprio Modena domenica 31 marzo.

Primo set tutto in salita per Milano che riesce a pareggiare momentaneamente 13-13 con Cebulj. Podrascanin però fa 13-15 e costringe Giani al primo time out. Al rientro De Cecco e Podrascanin fanno 13-17 preludio del 14-21 di Lanza e del 16-25 finale con primo tempo di Ricci.

Nel secondo set due errori errori consecutivi di Milano con Clevenot e Kozamernik fanno 3-5 ma l’errore al servizio di Lanza e l’out di Atanasievic fanno 8-7. La Sir con Leon si porta sul 10-12 cui risponde Bossi 13-13. Clevenot si carica la squadra sulle spalle e fa 15-13 costringendo Bernardi al time out. Al rientro Bossi fa 16-13 e l’errore di Leon propizia il 18-14 prima dell’ace di Sbertoli 19-14. La Sir prova a reagire ma il muro di Kozamernik su Leon fa 22-18 prima del 25-22 di Clevenot.

Nel terzo set parte ancora bene Perugia che si porta su 1-4 e tempo Giani che però non porta a risultato tanto che Perugia allunga ancora 6-11 e costringe Giani al secondo time out. L’ace di Clevenot fa 8-11 ma la giocata di seconda di De Cecco fa 11-16. Hirsch porta Milano sul 14-18 e time out di Bernardi cui fa seguito l’ace di Lanza 15-21 e l’errore di Nimir 18-25.

Nel quarto set parte bene Milano che con Cebulj prima fa 5-2 e con Nimir poi 10-5. Perugia prova a rientrare ma è sempre Milano a condurre con Cebulj 14-10,Kozamernik muro su Lanza 16-10,Clevenot mani out 19-14,muro di Nimir 23-17 errore in palleggio di Seif per il 25-19.

Nel quinto set Perugia parte ancora bene con Leon 1-3 ma Milano pareggia 4-4 e sorpassa con muro di Hirsch 5-4. Al cambio campo con Perugia avanti 7-8 risponde Milano con il muro di Kozamernik 10-8, la pipe di Clevenot 11-8 il muro di Sbertoli su Atanasiijevic 13-9, l’attacco vincente di Cebulj 14-9 e l’errore al servizio di Leon per il 15-10 ed il 3-2 finale.

Tabellino

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia 3-2 ( 16-25, 25-22, 18-25, 25-19, 15-10 ).

MVP : Jan Kozamernik.

Formazioni:

Revivre Axopower Milano: Abdel Aziz Nimir 9, Hoffer Nicolò(L), Basic Luka, Kozamernik Jan 9, Izzo Marco, Sbertoli Riccardo 2, Hirsch Simon 2, Gironi Fabrizio n.e., Piano Matteo n.e., Innocenzi Andrea n.e., Bossi Elia 11, Clevenot Trevor 17, Pesaresi Nicola(L), Cebulj Klemen 12. Allenatore: Giani Andrea. 2° Allenatore De Cecco Matteo.

Sir Safety Conad Perugia: Piccinelli Alessandro(L), Ricci Fabio 3, Hoag Nicholas, Hoogendoorn Sjored 1, Della Lunga Dore, Seif Jonah, Leon Venero Wilfredo 21, Lanza Filippo 17, Galassi Gianluca 1, Berger Alexander 1, Colaci Massimo(L), Atanasijevic Alexander 12, De Cecco Luciano 5, Podrascanin Marko 13. Allenatore: Bernardi Lorenzo. 2° Allenatore: Fontana Carmine.

Arbitri: Sobrero- Tanasi- terzo Arbitro: Giglio