Germania-Serbia 6-1. Allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste la Germania annienta di forza la Serbia e la batte prepotentemente 6-1. La gara si stappa al 16′ con Richter, ma tra il 30′ e il 37′ sale in cattedra Waldschmidt che prima segna due gol e poi all’80’ firma la personale tripletta, al 69′ rete di Dahoud, all’85’ rete della bandiera serba con Zivkovic su rigore, chiude i conti al 90’+3 Maier. Tedeschi quasi certi della qualificazione alle semifinali, serbi ad un passo dall’eliminazione.

Germania-Serbia, Europei Under 21, Gruppo B. Allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste alle ore 21 la Germania del c.t Stefan Kuntz sfida la Serbia del c.t Goran Djorovic per la 2.a giornata del Gruppo B. Le due nazionali vengono da due momenti opposti in questo avvio di Europeo, i tedeschi hanno battuto all’esordio 3-1 la Danimarca, un avversario considerato molto ostico; mentre la Serbia nella gara d’esordio ha deluso le aspettative ed ha perso 2-0 contro l’ Austria. La Germania con una vittoria potrebbe staccare il ‘pass’ per la Semifinale, considerando che Danimarca e Austria si affronteranno alle ore 18.30, la Serbia invece deve vincere assolutamente se non vuole rischiare di lasciare in anticipo questo campionato Europeo Under 21. Gli Europei Under 21 2019 si stanno svolgendo in Italia (Reggio Emilia, Bologna, Udine, Trieste e Cesena) e San Marino (Serravalle), partecipano a questa manifestazione 12 squadre divise in 3 gironi da 4, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Germania-Serbia sarà diretta dal signor Istvan Kovacs della Romania.

Germania-Serbia, le probabili formazioni. QUI GERMANIA– Il c.t Kuntz si affiderà al 4-3-1-2 con Nubel tra i pali; Henrichs, Baumgartl, Tah e Klostermann formeranno il pacchetto difensivo; il trio di centrocampo sarà formato da Otzunali, Neuhaus e Eggestein; Dahoud agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Richter e Waldschmidt. QUI SERBIA– Il c.t Djorovic risponderà con il 4-3-3 con Radunovic in porta; Gajic, Milenkovic, Babic e Bogosavac formeranno il pacchetto difensivo; il trio di centrocampo sarà formato da Lukic, Masovic e Pantic; tridente offensivo composto da Zivkovic, Jovic e Radonjic.



Germania (4-3-1-2): Nubel; Henrichs, Baumgartl, Tah, Klostermann; Otzunali, Neuhaus, Eggestein; Dahoud; Richter, Waldschmidt. All. Kuntz.

Serbia (4-3-3): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac; Lukic, Masovic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. All. Djorovic.

Germania-Serbia, come seguire il match in tv e streaming

Germania-Serbia, info diretta tv e streaming. Questo match della 2.a giornata del Gruppo B degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai 2. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Germania-Serbia, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale al 17 giugno 2015 in occasione della fase finale degli Europei Under 21 che si giocarono in Repubblica Ceca e le due squadre si affrontarono durante la fase a gironi. Quell’incontro si concluse con il punteggio di 1-1. Curiosità di quell’Europeo riguarda la composizione del girone quasi identica al Gruppo B degli attuali Europei, infatti nel 2015 c’era la Repubblica Ceca con Germania, Serbia e Danimarca; mentre negli attuali Europei al posto della nazionale ceca c’è l’Austria.