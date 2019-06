Nigeria-Guinea. Alle ore 16.30, ora italiana ed egiziana, all ‘Alexandria Stadium’ di Alessandria d’Egitto la Nigeria del c.t Gernot Rohr sfida la Guinea del c.t Paul Put, per la 2.a giornata del Gruppo B della Coppa d’Africa, il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Nigeria e Guinea sono inserite nel Gruppo B con Madagascar e Burundi. Le ‘Super Aquile’ dopo due edizioni tornano prendere parte a questa Coppa d’Africa ed hanno vinto la manifestazione per ben 3 volte, la Nigeria nella partita d’esordio di questo raggruppamento ha battuto 1-0 il Burundi ed ha 3 punti in classifica. Gli ‘Elefanti Nazionali’ giunge per l ’11.a volta a questa manifestazione ma non ha mai vinto il trofeo, Guinea reduce dal 2-2 contro il Madagascar ottenendo il primo punto nel girone. La Coppa d’ Africa si sta giocando in Egitto ed è la 1.a edizione a 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4. Secondo il regolamento di questa Coppa d’Africa, accedono agli ottavi di finale la 1.a e la 2.a per ogni girone più le quattro migliori terze, resta favorita la Nigeria mentre gli altri due posti se lo giocano le altre tre nazionali, più deboli rispetto alla Nigeria. Nigeria-Guinea sarà arbitrata dall’angolano Helder Martins de Carvalho.

Nigeria-Guinea, le probabili formazioni. QUI NIGERIA- Il c.t Rohr schiererà le ‘Super Aquile’ con il 4-2-3-1 con Akpeyi tra i pali; in difesa largo ad Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo ed Aina; in mediana spazio a Ndidi ed Etebo; alle spalle dell’unica punta Ighalo agiranno Chukwueze, Musa ed Iwobi. QUI GUINEA- Il c.t Put risponderà con il 4-1-4-1 con Aly Keyta in porta; i terzini saranno Dyrestam e Sylla, mentre al centro della difesa spazio a Seka e Falette; lo schermo davanti alla difesa sarà Diawara; mentre alle spalle dell’unica punta Yattara agiranno Traorè, Cisse, Naby Keita e Kamano.

Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Aina; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Musa, Iwobi; Ighalo. All. Rohr.



Guinea (4-1-4-1): Aly Keita; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Diawara; Traoré, Cissé, Naby Keita, Kamano; Yattara. All. Put.



Nigeria-Guinea, come seguire il match in tv e streaming

Nigeria-Guinea, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 16.30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro della 2.a giornata del Gruppo B della Coppa d’Africa scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Nigeria-Guinea, i precedenti. Nell’ ultimo precedente tra le due nazionali del 16 settembre del 2017, Nigeria e Guinea si sono annullate pareggiando per 0-0. L’ultima vittoria delle ‘Super Aquile’ risale al 9 aprile del 1997 in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali del 1998, mentre più recente è l’ultima vittoria della Guinea che risale al 26 gennaio del 2016 in occasione delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa.