Spagna-Polonia, Europei Under 21, Gruppo A. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna alle ore 21 la Spagna del c.t Luis de La Fuente sfida la Polonia del c.t Czeslaw Michniewicz per la 3.a ed ultima giornata del Gruppo A. La situazione del Gruppo A è alquanto ingarbugliata, infatti al comando del girone c’è la Polonia con 6 punti (+2), seguono l’Italia (+1) e la Spagna (-1) a 3 punti, fanalino di coda il Belgio già eliminato con 0 punti. Questo incontro si andrà ad incrociare con l’altra gara, Belgio-Italia, per determinare la 1.a del girone e chi eventualmente sarà in attesa di essere ripescata come migliore seconda. La Spagna per accedere alle semifinali deve vincere e sperare in notizie positive da Reggio Emilia, alla Polonia potrebbe bastare anche un pareggio. Il regolamento di questi Europei Under 21 prevede la partecipazione di 12 nazionali suddivise in 3 gironi da 4 squadre, accedono alle semifinali le prime di ogni girone più la migliore seconda tra i 3 gironi. Inoltre questi Europei Under 21 danno il ‘pass’ alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Spagna-Polonia, le probabili formazioni. QUI SPAGNA- Il c.t de La Fuente si affiderà al 4-2-3-1 con Sivera tra i pali; Aguirregaribia, Merè, Vallejo e Firpo guideranno la linea difensiva; in mediana spazio a Merino e Fabian Ruiz; alle spalle dell’unica punta Mayoral agiranno Soler, Ceballos e Oyarzabal. QUI POLONIA- Il c.t Michniewicz risponderà con un più coperto 5-4-1 con Grabara in porta; in difesa spazio a Fila, Bielik, Wieteska, Bochniewicz e Pestka; a centrocampo agiranno Jagiello, Dziczek, Zurkowski e Szymanski; l’unica punta sarà Kownacki.

Spagna (4-2-3-1): Sivera; Aguirregaribia, Merè, Vallejo, Firpo; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. All. de La Fuente.

Polonia (5-4-1): Grabara; Fila, Bielik, Wieteska, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski, Szymanski; Kownacki. All. Michniewicz.

Spagna-Polonia, come seguire il match in tv e streaming

Spagna-Polonia, info diretta tv e streaming. Questo match della 3.a giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla Rai, in particolare su Rai Sport HD, canale 57 della televisione. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio RaiPlay.

Spagna-Polonia, i precedenti. L’ultimo precedente tra le due nazionali a livello di Under 21 risale al 7 settembre del 2010 in occasione delle Qualificazioni agli Europei di categoria, quell’incontro fu vinto dagli iberici 0-1 in trasferta.