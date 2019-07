Consigli Fantacalcio 2020: la top 11 dei giocatori da acquistare all’asta

Consigli Fantacalcio 2020, ieri è stato svelato il calendario della Serie A 2019-2020 e pertanto è stato dato il via ufficiale alla nuova stagione calcistica. I nostri fantallenatori intanto hanno preso visione delle 38 giornate di campionato ed hanno iniziato a viaggiare con la fantasia sul cammino che la propria fantasquadra farà nell’arco della stagione. Dopo aver visto chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020 e dopo aver consultato la prima ‘Lista Fantacalcio 2020’, ora è tempo di prendere nota sulla top 11 dei giocatori da acquistare durante l’asta in base alle fantamedie della passata stagione. Il modulo di base è il 3-4-3.

Consigli Fantacalcio 2020, portiere

La top 11 del Fantacalcio 2020 è possibile stilarla in relazione alle prestazioni dei calciatori durante la stagione 2019-2020. Nel ruolo di portiere la palma del migliore è da attribuire all’estremo difensore del Torino, Salvatore Sirigu. Il portiere granata sarà un punto di riferimento anche durante questa stagione considerando che durante l’asta non sempre si riesce ad arrivare ai portieri dei top club, ma il portiere granata è una garanzia della nostra Serie A. Il 32 enne portiere originario di Nuoro nella passata stagione ha ottenuto una fantamedia di 5,72 punti, considerando che il granata ha parato ben 3 rigori e ha mantenuto la porta inviolata per 6 gare consecutive. Sirigu ha una quotazione di 14 crediti.

Consigli Fantacalcio 2020, i tre difensori

Spesso e volentieri dalla difesa possono giungere dei bonus importanti e nella passata stagione sono tre i difensori che si sono contraddistinti nel proprio ruolo, si tratta di Ansaldi (fantamedia di 6,85) del Torino, il neo acquisto della Roma Mancini (fantamedia di 6,81) e il terzino della Roma Kolarov (fantamedia di 6,85). Il terzino del Torino è dotato di una buona fase offensiva considerando che la passata stagione ha fornito diversi assist per i compagni, la quotazione dell’argentino è di 13 crediti. L’ex difensore dell’Atalanta Mancini è stato protagonista di una buona annata con l’Atalanta, tant’è che questa stagione è stato acquistato dalla Roma, l’ex atalantino ha segnato qualche gol e questa stagione ha una quotazione di 14 crediti. Infine il terzino serbo della Roma Kolarov ha segnato ben 8 reti, una vera e propria garanzia per i fantallenatori, la sua quotazione è di 15 crediti.

Consigli Fantacalcio 2020, i quattro di centrocampo

Il centrocampo la passata stagione non ha rispettato le aspettative dei nostri fantallenatori ma anche di tutti gli appassionati di calcio. Il giocatore che per rendimento ed impegno in campo si è meritato il palmares di primo tra i centocampisti è stato Federico Chiesa (fantamedia di 6,97), l’esterno viola è stato il migliore in termini di prestazioni e questa stagione ha una quotazione di 26 crediti. Il secondo centrocampista che ha stupito per il suo rendimento e anche perchè ha segnato anche qualche gol, sopratutto durante il girone di ritorno, è stato Correa della Lazio (fantamedia di 6,90) che quest’anno parte da una quotazione di 20 crediti. Un vero e proprio exploit lo ha fornito Kurtic della Spal (fantamedia di 6,87), il centrocampista estense ha trovato la via del gol facilmente nella seconda parte della stagione, quest’anno Kurtic ha una quotazione di 16 crediti. La vera sopresa dello scorso campionato è stato Rodrigo De Paul (fantamedia 6,83), l’argentino dell’Udinese ha regalato diverse gioie considerando l’essere rigorista e specialista nei calci di punizione, quest’anno la sua quotazione è di 22 crediti.

Consigli Fantacalcio 2020, i tre attaccanti

Il tridente offensivo su cui fare affidamento in questa stagione è composto da Cristiano Ronaldo, Quagliarella e Zapata. Il fuoriclasse portoghese ha una fantamedia di 8,82 punti ed una quotazione di 46 crediti, Ronaldo è una vera e propria garanzia. Come non citare in questa top 11 Fabio Quagliarella, il capitano della Sampdoria ha una fantamedia di 8,66 punti che si è alzata anche grazie alle 11 reti consecutive in campionato realizzate dal centravanti di Castellamare di Stabia. L’eterno ed intramontabile Fabio ha una quotazione di 34 crediti. La vera rivelazione in attacco della passata stagione è stata Duvan Zapata, l’ariete dell’Atalanta ha una fantamedia di 8.53 punti ed una quotazione di 36 crediti, il colombiano ha realizzato 22 reti in 36 partite disputate considerando che all’inizio della stagione non riusciva a trovare la via del gol.