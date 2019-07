Neymar, che schiaffo al PSG: “Mio ricordo più bello il 6-1 in Champions con il Barcellona”

Una pugnalata al cuore dei tifosi del PSG. Le dichiarazioni che l’attaccante dei parigini, Neymar, ha rilasciato durante un intervista rilasciata a un evento Red Bull, faranno discutere ma soprattutto faranno imbestialire i tifosi del Paris. Il giornalista ha posto una domanda a O’Ney molto semplice, inerente al suo momento più bello nella sua brillante carriera da calciatore. Il brasiliano ha risposto senza avere nessun dubbio: “Il mio ricordo più bello? La remuntada contro il PSG. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto gol non l’ho mai più provata. Lo spogliatoio era impazzito”.

Oramai è chiaro che il fuoriclasse brasiliano voglia tornare al Barcellona a tutti i costi, riabbracciando i suoi compagni di squadra storici come Messi e Suarez dopo solo due anni di Ligue 1. L’ex Santos è stato scaricato da Leonardo che non lo ritiene indispensabile per il progetto di Al-Khelaifi. Il Barcellona ha da poco preso Antoine Griezmann tra le polemiche, e la stessa situazione potrebbe verificarsi per Neymar.

Il PSG non ha intenzione di fare sconti ai blaugrana: due anni fa, il brasiliano costò alle casse francesi ben 222 milioni di euro, prezzo monstre che ancora regge come il più caro di sempre. Adesso i parigini ne vorrebbero addirittura 300. Il Barcellona è disposto a cedere giocatori importanti come Dembele, Rakitic e Coutinho in cambio del 27enne di Mogi das Cruzes. Ciò che è certo è che il PSG vuole fare cassa con la sua cessione e puntare tutto su Mbappe. Beati loro.